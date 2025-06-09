Кардиолог Евдокимов предупредил, что бег до транспорта может навредить здоровью сердца

Кардиолог, анестезиолог-реаниматолог и доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов в беседе с сайтом «Газета.Ru» предупредил о рисках для здоровья, связанных с внезапным и интенсивным бегом без предварительной подготовки.

Врач отметил, что если человек вынужден бежать из-за внезапной необходимости — например, чтобы догнать последний автобус, — это вредно для его здоровья.

«Такой бег является вредным и его надо избегать, поскольку он не только отрицательно сказывается на эмоциональном фоне человека, но и сильно перенапрягает все системы организма, в первую очередь, сердечно-сосудистую», — пояснил Евдокимов.

В то же время плановый, регулярный бег в рамках физкультурных тренировок в большинстве случаев положительно влияет на организм. Евдокимов также подчеркнул важность консультации с врачом перед началом любых тренировок.

Доктор добавил, что у человека могут быть болезни или проблемы со здоровьем, которые не проявляются из-за «силы организма», но могут проявиться при физических нагрузках. С возрастом риск возникновения таких проблем увеличивается.