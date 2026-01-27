Физиолог предупредил, что без достаточного уровня активности растет риск заболеваний

По мировым стандартам здоровым и достаточным уровнем активности считается не менее 150–300 минут умеренной нагрузки или 75–150 минут интенсивной нагрузки в неделю. Такую норму назвал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник в беседе с «Москвой 24» .

Быструю ходьбу, плавание или катание на велосипеде относят к умеренной нагрузке. К интенсивной активности — бег, занятия в тренажерном зале или игровыми видами спорта. Дважды в неделю к такой активности следует добавлять силовые упражнения на основные группы мышц.

Чтобы стать активнее, можно поставить себе цель проходить не менее 7–10 тысяч шагов в день. Начать можно с добавления ходьбы в повседневную жизнь. Например, выходить на остановку пораньше, парковать машину подальше от пункта назначения, пользоваться лестницей вместо лифта. Главное — заниматься регулярно, но без стремления сразу достичь максимальных результатов.

Тренер подчеркнул, что при лишнем весе, повышенном давлении, болях в суставах или сердце перед началом занятий необходима консультация с врачом или специалистом по лечебной физкультуре.

Скрипник подтвердил, что гиподинамия угрожает здоровью в современном урбанизированном мире. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,8 миллиарда человек в мире не достигают нужного для поддержания здоровья уровня физической активности. Из-за сидячей работы, использования общественного транспорта и лифта, а также цифровизации досуга жители крупных городов испытывают дефицит естественной физической активности.

Последствия такого образа жизни системны и тяжелы. Значительно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения обмена веществ, развития сахарного диабета второго типа, формирования метаболического синдрома, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме того, из-за гиподинамии повышается тревожность, возникают депрессия, хроническая усталость и нарушения сна.