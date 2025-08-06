Врач Ходова посоветовала заниматься йогой и пилатесом в жаркую погоду

Врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по физической активности в жаркую погоду. Она посоветовала заниматься йогой и пилатесом, так как эти практики помогают укрепить мышцы, улучшить работу органов дыхания, развить вестибулярный аппарат и избавиться от бессонницы.

«Из-за высокой температуры замедляется восстановление, а из-за сильной потери жидкости, если ее вовремя не восполнять, снижается не только выносливость, но и повышаются риски развития острого состояния — теплового удара», — отметила Ходова.

Также полезными в жару могут быть бег, ходьба, езда на велосипеде или плавание.

«Бег на свежем воздухе может быть отличной кардиотренировкой, направленной на повышение выносливости и сжигание калорий. <…> А хорошая альтернатива бегу — ходьба», — процитировали «Известия» эксперта.

Для большей пользы врач рекомендовала заниматься спортом утром с 6:00 до 9:00 или вечером с 19:00 до 21:00.