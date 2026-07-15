В Новосибирске девятилетней девочке удалили опухоль в яичнике размером с кулак

В Новосибирске врачи детской горбольницы № 1 успешно прооперировали девятилетнюю девочку с опухолью в яичнике. Об этом сообщил региональный Минздрав .

Ребенок поступил в больницу с болями в животе. Сначала врачи заподозрили аппендицит, но на лапароскопии обнаружили в правом яичнике большую тератому — опухоль размером с кулак. Под ее весом яичник перекрутился и омертвел, поэтому его пришлось удалить. Гистология подтвердила диагноз, новообразование оказалось доброкачественным. Прогноз на полное восстановление благоприятный.

«Тератомы в практике хирургического отделения нашей больницы встречаются редко, один раз в пару лет. Как правило, у детей тератомы выявляются в более раннем возрасте. Они могут быть разной локализации», — отметил детский хирург Денис Быков.

Девочку уже выписали и направили к онкологу для наблюдения.

Ранее медцентре Рошаля спасли подростка с опухолью мозга размером с ладонь.