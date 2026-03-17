Московские врачи удалили подростку выросший в носу зуб

Московские врачи провели 15-летнему подростку операцию по удалению тератомы — новообразования, внутри которого могут находиться несвойственные для участка тела элементы тканей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента.

Школьник пожаловался на асимметрию лица и заложенность носа.

Консилиум врачей принял решение провести операцию по Колдуэлу Люку, то есть обеспечить доступ воздуха через верхнюю десну. Во время хирургического вмешательства врачи увидели, что у пациента в носу возникло новообразование с зубом внутри. Они его удалили.

Хирург-оториноларинголог Вугар Достиев отметил, что тератомы редко встречаются в зоне лица. По его словам, зуб не заметили на КТ и рентгене, потому что новообразование занимало почти всю левую полость носа.

Ранее в медцентре Рошаля спасли четырехлетнего ребенку, которому воткнулась в щеку вилка. Хирурги удалили столовый прибор, не задев ветви лицевого нерва и околоушную слюнную железу.