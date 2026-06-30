Сегодня 21:15 Блюда с риском: когда готовая еда из супермаркетов становится смертельной угрозой? Врач Прокофьев: при пищевом отравлении важно нейтрализовать возбудитель инфекции 0 0 0 Фото: Andrey Titov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Астрахани число пострадавших от отравления готовой едой из местного гастронома достигло 31. В больницах остаются 18 человек, среди них — годовалая девочка, а бабушка ребенка, также употребившая зараженную пищу, скончалась. Этот случай — минимум третий в стране за год. Почему продукция, купленная в обычном магазине, может оказаться смертельно опасной, как защититься от отравления и что делать, если почувствовал первые симптомы, разбирался 360.ru.

Котлеты со смертельным риском За медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции десятки жителей Астрахани обратились в период с 24 по 27 июня. Выяснилось, что все они ели готовую продукцию, которую приобрели в гастрономе, пользующемся популярностью среди горожан. По предварительной информации, источником инфекции стали рыбные котлеты, а у всех заболевших лабораторно подтвердили сальмонеллез. Одна из пострадавших — женщина 1964 года рождения — скончалась в ночь на 27 июня, несмотря на усилия медиков. К расследованию ЧП подключились правоохранительные органы: возбуждено уголовное дело за оказание небезопасных услуг, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следком Астраханской области

Доклад о ходе расследования дела затребовал председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Фото: РИА «Новости»

В Роспотребнадзоре по Астраханской области сообщили «Известиям», что рыбные котлеты, которыми отравились люди, изготавливали с грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Гастроном, продававший опасную пищу, закрыли. Произошедшее в Астрахани стало уже как минимум третьим подобным случаем в стране с начала года. В Волгоградской области в июне также около 30 человек отравились, съев суши и роллы в одном из заведений. Еще порядка 15 человек пострадали от отравления в Тыве после приема пищи в местном кафе. Чем опасна готовая еда По словам экспертов в области производства продуктов питания, в основе большинства массовых отравлений лежит нарушение санитарно-эпидемиологического контроля на производстве. «При несоблюдении чистоты на производстве играет большую роль человеческий фактор: плохо подготовили и помыли оборудование, либо сотрудники должным образом не соблюдали гигиенический контроль, плохо мыли руки», — рассказал 360.ru кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Фото: РИА «Новости»

Технолог также указал на возможные проблемы с сырьем, используемым при изготовлении продукции. Оно могло испортиться еще на этапе хранения. Еще одним фактором может быть несоблюдение принципа поточности на производстве — при этом нарушении пересекаются маршруты сырья и готовой продукции, из-за чего происходит перекрестное загрязнение.

Должен быть внедрен жесткий контроль за персоналом, в первую очередь, со стороны заведующих и владельцев производств, потому что в конечном итоге они и несут ответственность. В результате пищевых отравлений, особенно с летальными исходами, руководство ждет самое суровое наказание, вплоть до реальных тюремных сроков. Дмитрий Быстров

Быстров отметил: даже если на производстве не были допущены никакие нарушения и изначально еда безопасна, необходимо тщательно следить за сроком ее хранения. «Конкретные сроки зависят от вида готовой продукции. Что-то хранится около двух суток, а что-то — не больше 12 часов. Все зависит от состава, термической обработки и упаковки», — пояснил эксперт. Как распознать отравление и действовать По словам терапевта и кардиолога, обладателя статуса «Московский врач» Дениса Прокофьева, при отравлении обычно почти сразу ставится диагноз «пищевая токсикоинфекция» до выяснения точного возбудителя. Чтобы определить точнее, потребуется время, и зачастую достаточно длительное. «Могут быть абсолютно разные токсикоинфекции: и ботулизм, и сальмонелла, и другой бактериальный фон. Чтобы подтвердить, какой именно вид патогенной бактерии вызвал отравление, нужно время. И основная задача на первом этапе заключается не в том, чтобы дифференцировать возбудителя, а в применении методик, направленных на его нейтрализацию», — рассказал специалист в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Ключевую роль играет сбор анамнеза: пациент должен сообщить, если ухудшение состояния наступило после употребления еды из ресторана или магазина, а также обозначить, если симптомы появились и у его близких или других людей, которые тоже ели эти продукты. К самим симптомам относятся рвота, диарея, повышение температуры и появление схваткообразной боли в животе.

В первую очередь принимаются меры по так называемой общей дезинтоксикации: увеличивается питьевой режим с соблюдением водно-солевого баланса, используются энтеросорбенты и ферментативные препараты. Денис Прокофьев

Если в течение 24 часов улучшений не наступает, применяют энтеросептики, разделяющиеся на несколько классов. Чем лучше препарат, тем большее количество бактериального фона способен перекрыть. Как защитить себя: памятка Контролируйте условия хранения. При покупке готовых блюд обязательно обращайте внимание на срок годности.

Выбирайте блюда с термической обработкой. Она позволяет нейтрализовать достаточно много патогенных бактерий. Самыми опасными являются продукты, которые не подлежат термической обработке. Это в том числе роллы и суши.

Не покупайте еду в сомнительных и непроверенных местах. Тем более если в магазине или придорожном кафе грязно, стоит кислый запах, разумнее не рисковать и отказаться от покупки.

Соблюдайте гигиену при самостоятельном приготовлении. Используйте отдельные разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, тщательно мойте руки перед готовкой, соблюдайте температурный режим хранения продуктов в холодильнике.

При первых симптомах действуйте. Безопаснее будет сразу же обратиться за медицинской помощью, а не дожидаться ухудшений состояния. «Единственной защитой является решение готовить самостоятельно дома. Только тогда вы знаете, какие именно продукты едите, можете достаточно тщательно их вымыть, можете сами соблюсти все меры обработки должным образом», — заключил Денис Прокофьев.