Блюда с риском: когда готовая еда из супермаркетов становится смертельной угрозой?

Врач Прокофьев: при пищевом отравлении важно нейтрализовать возбудитель инфекции

Andrey Titov
Фото: Andrey Titov/www.globallookpress.com

В Астрахани число пострадавших от отравления готовой едой из местного гастронома достигло 31. В больницах остаются 18 человек, среди них — годовалая девочка, а бабушка ребенка, также употребившая зараженную пищу, скончалась. Этот случай — минимум третий в стране за год. Почему продукция, купленная в обычном магазине, может оказаться смертельно опасной, как защититься от отравления и что делать, если почувствовал первые симптомы, разбирался 360.ru.

Котлеты со смертельным риском

За медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции десятки жителей Астрахани обратились в период с 24 по 27 июня. Выяснилось, что все они ели готовую продукцию, которую приобрели в гастрономе, пользующемся популярностью среди горожан.

По предварительной информации, источником инфекции стали рыбные котлеты, а у всех заболевших лабораторно подтвердили сальмонеллез.

Одна из пострадавших — женщина 1964 года рождения — скончалась в ночь на 27 июня, несмотря на усилия медиков. К расследованию ЧП подключились правоохранительные органы: возбуждено уголовное дело за оказание небезопасных услуг, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следком Астраханской области

Доклад о ходе расследования дела затребовал председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Фото: РИА «Новости»

В Роспотребнадзоре по Астраханской области сообщили «Известиям», что рыбные котлеты, которыми отравились люди, изготавливали с грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Гастроном, продававший опасную пищу, закрыли.

Произошедшее в Астрахани стало уже как минимум третьим подобным случаем в стране с начала года. В Волгоградской области в июне также около 30 человек отравились, съев суши и роллы в одном из заведений. Еще порядка 15 человек пострадали от отравления в Тыве после приема пищи в местном кафе.

Чем опасна готовая еда

По словам экспертов в области производства продуктов питания, в основе большинства массовых отравлений лежит нарушение санитарно-эпидемиологического контроля на производстве.

«При несоблюдении чистоты на производстве играет большую роль человеческий фактор: плохо подготовили и помыли оборудование, либо сотрудники должным образом не соблюдали гигиенический контроль, плохо мыли руки», — рассказал 360.ru кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Фото: РИА «Новости»

Технолог также указал на возможные проблемы с сырьем, используемым при изготовлении продукции. Оно могло испортиться еще на этапе хранения.

Еще одним фактором может быть несоблюдение принципа поточности на производстве — при этом нарушении пересекаются маршруты сырья и готовой продукции, из-за чего происходит перекрестное загрязнение.

Должен быть внедрен жесткий контроль за персоналом, в первую очередь, со стороны заведующих и владельцев производств, потому что в конечном итоге они и несут ответственность. В результате пищевых отравлений, особенно с летальными исходами, руководство ждет самое суровое наказание, вплоть до реальных тюремных сроков.

Дмитрий Быстров

Быстров отметил: даже если на производстве не были допущены никакие нарушения и изначально еда безопасна, необходимо тщательно следить за сроком ее хранения.

«Конкретные сроки зависят от вида готовой продукции. Что-то хранится около двух суток, а что-то — не больше 12 часов. Все зависит от состава, термической обработки и упаковки», — пояснил эксперт.

Как распознать отравление и действовать

По словам терапевта и кардиолога, обладателя статуса «Московский врач» Дениса Прокофьева, при отравлении обычно почти сразу ставится диагноз «пищевая токсикоинфекция» до выяснения точного возбудителя. Чтобы определить точнее, потребуется время, и зачастую достаточно длительное.

«Могут быть абсолютно разные токсикоинфекции: и ботулизм, и сальмонелла, и другой бактериальный фон. Чтобы подтвердить, какой именно вид патогенной бактерии вызвал отравление, нужно время. И основная задача на первом этапе заключается не в том, чтобы дифференцировать возбудителя, а в применении методик, направленных на его нейтрализацию», — рассказал специалист в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Ключевую роль играет сбор анамнеза: пациент должен сообщить, если ухудшение состояния наступило после употребления еды из ресторана или магазина, а также обозначить, если симптомы появились и у его близких или других людей, которые тоже ели эти продукты.

К самим симптомам относятся рвота, диарея, повышение температуры и появление схваткообразной боли в животе.

В первую очередь принимаются меры по так называемой общей дезинтоксикации: увеличивается питьевой режим с соблюдением водно-солевого баланса, используются энтеросорбенты и ферментативные препараты.

Денис Прокофьев

Если в течение 24 часов улучшений не наступает, применяют энтеросептики, разделяющиеся на несколько классов. Чем лучше препарат, тем большее количество бактериального фона способен перекрыть.

Как защитить себя: памятка

«Единственной защитой является решение готовить самостоятельно дома. Только тогда вы знаете, какие именно продукты едите, можете достаточно тщательно их вымыть, можете сами соблюсти все меры обработки должным образом», — заключил Денис Прокофьев.

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