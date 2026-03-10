Работу доставки суши «Ебидоеби» в Москве приостановили из-за тухлых продуктов

Сотрудники Роспотребнадзора проверили московское кафе «Ебидоеби», которое продавало суши и роллы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Проверку провели в отношении предприятия на Производственной улице, поводом для инспекции стало обращение клиента заведения, который пожаловался на некачественные роллы «Лава Сяке» и «Цезарь BIG».

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кафе использовало продукты без маркировки, с истекшим сроком годности и без сопроводительных документов.

Также компания не обеспечила поточность технологических процессов, допустив обработку рыбы и изготовление роллов в одном помещении. Всего из оборота изъяли продукцию весом в 102 килограмма. Инспекторы не нашли в кафе средств для мытья и сушки рук, а содержание производственных помещений и холодильников сочли неудовлетворительным.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что нарушения в «Ебидоеби» создавали непосредственную угрозу возникновения острых кишечных инфекций и могли привести к причинению вреда жизни и здоровью клиентов.

