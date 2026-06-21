Массовое отравление посетителей произошло в кафе Тувы

СК Тувы завел уголовное дело после отравления 15 посетителей кафе

Фото: РИА «Новости»

Признаки пищевого отравления обнаружили тувинские врачи у восьми детей и семи взрослых после посещения кафе в городе Ак-Довурак. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, все пострадавшие были в заведении в период с 19 по 21 июня.

В ведомстве заявили, что возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

«Поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления 15 местных жителей», — заявили в пресс-службе.

Госпитализация потребовалась восьми детям и трем взрослым. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Криминалисты установят обстоятельства происшествия.

Собственную проверку организовала прокуратура республики. Ее сотрудники оценят соблюдение персоналом кафе санитарно-эпидемиологических норм. К проверке привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора.

В первой половине июня массовое отравление детей произошло в тувинском летнем лагере «Чагытай».

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