Массовое отравление посетителей произошло в кафе Тувы

Признаки пищевого отравления обнаружили тувинские врачи у восьми детей и семи взрослых после посещения кафе в городе Ак-Довурак. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, все пострадавшие были в заведении в период с 19 по 21 июня.