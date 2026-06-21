Массовое отравление посетителей произошло в кафе Тувы
СК Тувы завел уголовное дело после отравления 15 посетителей кафе
Признаки пищевого отравления обнаружили тувинские врачи у восьми детей и семи взрослых после посещения кафе в городе Ак-Довурак. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, все пострадавшие были в заведении в период с 19 по 21 июня.
В ведомстве заявили, что возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
«Поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления 15 местных жителей», — заявили в пресс-службе.
Госпитализация потребовалась восьми детям и трем взрослым. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Криминалисты установят обстоятельства происшествия.
Собственную проверку организовала прокуратура республики. Ее сотрудники оценят соблюдение персоналом кафе санитарно-эпидемиологических норм. К проверке привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора.
В первой половине июня массовое отравление детей произошло в тувинском летнем лагере «Чагытай».