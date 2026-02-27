Около 20 человек отравились на фудкорте в волгодонском ТРЦ «Весенний»

СК возбудил уголовное дело после массового отравления на фудкорте в Волгодонске

Посетители ТРЦ «Весенний» в Волгодонске отравились на фудкорте, около 20 человек легли в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Правоохранители узнали о массовом отравлении из СМИ и возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, госпитализированы около 20 посетителей.

«Следователи установят точное число пострадавших и дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил безопасности при оказании услуг общественного питания», — заявили следователи.

К врачам с острой кишечной инфекцией обратились дети и подростки, которые поели на фудкорте в ТРЦ «Весенний» на улице Весенней, 56, принадлежащем ООО «Ф-ГРУПП», сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Проверка показала, что отравление вызвано норовирусом. Специалисты взяли смывы с поверхностей и анализы у персонала на бактериальные и вирусные возбудители.

Ранее в Костромской области вспышка норовируса случилась после ремонта водопровода. Отравились более 40 человек.