Жительница Астрахани съела готовую рыбную котлету из гастронома и умерла
В Астрахани 14 человек заразились сальмонеллезом, поев рыбных котлет из гастронома, одна женщина скончалась. Об этом сообщил Следственный комитет.
Медики забили тревогу, когда в больницы начали массово обращаться люди с признаками отравления. Позже у всех заболевших обнаружили сальмонеллез. Следователи инициировали процессуальную проверку.
«По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты», — сообщили в Следкоме.
Всего выявили 14 пострадавших, среди них четверо детей. Одна женщина скончалась.
Прокуратура взяла дело на контроль. Надзорный орган проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и законодательства о защите прав потребителей.