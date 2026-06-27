Жительница Астрахани съела готовую рыбную котлету из гастронома и умерла

В Астрахани 14 человек заразились сальмонеллезом, поев рыбных котлет из гастронома, одна женщина скончалась. Об этом сообщил Следственный комитет .

Медики забили тревогу, когда в больницы начали массово обращаться люди с признаками отравления. Позже у всех заболевших обнаружили сальмонеллез. Следователи инициировали процессуальную проверку.

«По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты», — сообщили в Следкоме.

Всего выявили 14 пострадавших, среди них четверо детей. Одна женщина скончалась.

Прокуратура взяла дело на контроль. Надзорный орган проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и законодательства о защите прав потребителей.