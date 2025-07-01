Сегодня 16:14 От перегрева до смерти. Что такое тепловой удар и как от него защититься Терапевт Кондрахин: при жаре важно пить воду комнатной температуры 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Погода в России этим летом не радует: дожди, прохлада и пасмурное небо заставляют многих искать спасения в жарких странах. Однако резкая смена климата и непривычно высокие температуры могут сыграть злую шутку: вместо долгожданного отдыха путешественники рискуют столкнуться с тепловым ударом — опасным состоянием, которое не только испортит отпуск, но и может угрожать здоровью. Как уберечь себя от перегрева — в материале 360.ru.

Что такое тепловой удар В Осаке, вероятно, из-за теплового удара скончалась россиянка. Ее тело нашли в кровати — кондиционеры в квартире не работали. Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru пояснил, что тепловой удар возникает, когда организм не может эффективно рассеивать тепло при высокой температуре окружающей среды. Если она выше 30-35 градусов, тело начинает перегреваться, что может привести к сворачиванию белков при достижении 40 градусов и выше, создавая угрозу для жизни. «Мы попадаем в ситуацию, когда нам очень сложно, <…> когда температура уравнивается. Мы не сможем никаким образом убрать лишнее тепло, начнем перегреваться», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Как избежать перегрева Чтобы избежать перегревания, нужно следить за температурой воздуха. Если понизить ее не получится, то важно помочь организму охладиться.

Мы должны потреблять воду равными порциями на протяжении всего периода нахождения на улице — первое. Второе: если мы пьем воду, то она должна быть комнатной температуры, потому что холодная не будет никак усваиваться и мы не напьемся. Андрей Кондрахин терапевт, кардиолог

Вода, пояснил собеседник 360.ru, нужна, чтобы сбить температуру. Когда человек потеет, она понижается. Однако только жидкость в жаркую погоду не поможет. Важно при любой возможности искать тень: чем дальше от солнца — тем лучше. «Следующий момент. Обязательно находиться даже лежа или сидя, не двигаясь. Когда мы двигаемся, мышцы выполняют нагрузку, температура тела повышается, и мы можем перегреваться», — добавил врач.

Фото: РИА «Новости»

Что делать при тепловом ударе Симптомами перегрева Кондрахин наал головную боль, тошноту, потерю сознания. Если человек получил тепловой удар, его надо быстрее переместить в прохладное место. После этого обязательно напоить водой и вызвать врачей. «Если он не потерял сознание, то водой обливаем лицо, руки, ноги, таким образом снижаем температуру», — сказал специалист. Самолечением лучше не заниматься, а сразу обратиться к медикам. Ненужные медикаменты могут только усугубить ситуацию. Некоторые путают тепловой удар с гипертоническим кризом и пытаются принять меры.

Ни в коем случае не надо пытаться человека посадить, наоборот, надо положить. Не надо пытаться напоить сладкой водой, потому что сладкая вода — это тоже сложно для организма. Андрей Кондрахин

Также он рекомендовал не лезть в холодную воду в таком состоянии. Это сильно напрягает кровеносную систему. Если в доме есть кондиционер, то не стоит сидеть прямо под потоком холодного воздуха: человек рискует заболеть.

Фото: РИА «Новости»

Тепловой удар: кто в зоне риска Собеседник 360.ru отметил, что чаще всего тепловой удар получают дети. Это связано с тем, что ребенок не понимает, когда хочет пить, когда ему жарко. «Поэтому, если у ребенка возникают какие-то проблемы, его надо просто поить. И делать это через каждые пять-семь минут», — сказал Кондрахин. Также перегреву подвержены пожилые. Многие из них принимают лекарства, в том числе мочегонные. Вода в организме таких людей может усваиваться хуже, кровь становится гуще. Им очень опасно пренебрегать безопасностью в жару.

Фото: РИА «Новости»

Можно ли умереть от теплового удара Терапевт назвал перегрев очень опасной ситуацией, которая может привести к летальному исходу. «Мы говорим о том, что может возникнуть острая сердечная недостаточность. Потому что организм перегрелся и человек может действительно потерять сознание. А может быть острый коронарный синдром. Можно умереть», — объяснил эксперт. В заключение он предупредил, что летний сезон — самое частое время, когда происходят тепловые удары. Нельзя пренебрегать безопасностью, нужно следить за температурой тела и по возможности оставаться в тени в жаркую погоду.