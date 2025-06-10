Аллергия на солнце скосила десятки россиян в Турции

Shot: у десятков россиян в Турции появилась аллергия на солнце

Десятки россиян в Турции попали в больницу из-за аллергии на солнце. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Больше всего аллергических реакций случилось у отдыхающих в Сиде, Кемере и Анталье. Температура воздуха там достигает 35-40 градусов. По данным журналистов, у приезжих появились сильный зуд, краснота, пятна по телу, прыщи, головокружение и слабость.

Солнцезащитные кремы не помогают, и туристам приходится обращаться в больницу. Поскольку такие случай не покрывает страховка, лечение оплачивают из собственных средств. Врачи диагностируют аллергию на солнце, а в тяжелых случаях назначают капельницы, стоимость которых достигает 120 долларов.

Чтобы минимизировать риски, отдыхающие избегают пляжей в часы максимальной солнечной активности — с 12:00 до 15:00. Также они используют защитные кремы и носят специальную пляжную одежду, купальники с головными уборами.

Ранее врач-педиатр Ольга Балко заявила, что дети до года чаще других подвержены тепловому удару. По ее словам, это связано с несовершенством механизма терморегуляции.