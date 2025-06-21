Врач Раншаков посоветовал взять в отпуск с детьми устройство для промывания носа

Путешествовать с ребенком — дело непростое: в дороге могут возникнуть неожиданные проблемы, такие как простуда, тепловой удар, укусы насекомых, расстройства желудка, воспаления глаз или ушей. Советы по составлению дорожной аптечки дал педиатр Алексей Раншаков в беседе с сайтом KP.RU .

Медик рекомендовал родителям взять с собой препараты, которые ребенок принимает постоянно по назначению врача, а также жаропонижающие и обезболивающие средства (парацетамол или ибупрофен). В список попали солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF и устройство для промывания носа. Кроме того, могут понадобиться средства от укусов насекомых и антигистаминный крем или гель.

Раншаков подчеркнул важность предварительной консультации с педиатром для того, чтобы собрать действительно нужную аптечку и не перегружать багаж лишними препаратами, добавил aif.ru.