Врач Фишкин предупредил об обострении проблем с дыханием в жару

Высокая влажность воздуха усложняет восприятие жары. Поскольку пот не испаряется, тело охлаждается хуже, что увеличивает риск перегрева. Об этом рассказал врач общей практики Роман Фишкин в беседе с сайтом « КомсаNews ».

По словам эксперта, в таких условиях могут обостриться проблемы с дыханием у людей с патологиями сердца и легких. Астматики и пациенты с хроническими обструктивными заболеваниями легких нередко сталкиваются с одышкой и обострением симптомов.

Кроме того, повышенная влажность способствует развитию грибковых инфекций и кожных раздражений из-за постоянного наличия влаги на коже, добавил специалист. Он также предупредил о риске перегрева организма, теплового удара, быстрой усталости и головных болей.