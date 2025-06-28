Врач Фишкин предупредил об обострении проблем с дыханием в жару

Высокая влажность воздуха усложняет восприятие жары. Поскольку пот не испаряется, тело охлаждается хуже, что увеличивает риск перегрева. Об этом рассказал врач общей практики Роман Фишкин в беседе с сайтом «КомсаNews».
По словам эксперта, в таких условиях могут обостриться проблемы с дыханием у людей с патологиями сердца и легких. Астматики и пациенты с хроническими обструктивными заболеваниями легких нередко сталкиваются с одышкой и обострением симптомов.
Кроме того, повышенная влажность способствует развитию грибковых инфекций и кожных раздражений из-за постоянного наличия влаги на коже, добавил специалист. Он также предупредил о риске перегрева организма, теплового удара, быстрой усталости и головных болей.
Фестиваль в честь Дня молодежи организовали в Балашихе
«Активные и целеустремленные». Губернатор Подмосковья поздравил молодежь с праздником
Почти 250 выпускников в Балашихе наградили медалями «За особые успехи в учении»
Содержание дворов возле домов № 19 и 20 на улице Попова проверили в Мытищах
Встреча администрации Мытищ с жителями прошла деревне Грибки
Российский дипломат разъяснил МИД Азербайджана ситуацию с задержаниями на Урале
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте