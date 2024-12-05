05 декабря 2024 01:28 Последняя надежда Жириновского. Его дочь Анастасия собирается во власть? Депутат Нилов: дочь Жириновского Анастасия Боцман-Харченко достойна политики 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Власть

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Имя внебрачной дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцман-Харченко все чаще стали упоминать в новостях. Это произошло после сообщений о том, что она может войти в партийный список на выборах в Госдуму в 2026 году. В пресс-службе ЛДПР это опровергли, пояснив, что пока кандидаты на выдвижение даже не обсуждались. Но перспективы продолжить дело отца в политике у активной, но пока не особо публичной женщины есть. О том, кто такая Анастасия Боцман-Харченко и с чем связаны слухи о ее выдвижении в депутаты, — в материале 360.ru.

Кто такая Анастасия Боцан-Харченко?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признал существование внебрачной дочери за несколько лет до своей смерти. Он отмечал, что они очень похожи характерами, так как она много и долго работала, чтобы заслужить его уважение. Имя дочери политик выбрал сам в честь любимой песни Юрия Антонова.

Фото: Petr Kovalev/Russian Look / Global Look Press

Впервые на публике Анастасия Боцан-Харченко появилась на похоронах Жириновского, где выступила с прощальной речью, в которой поблагодарила отца. Она родилась в Москве в незарегистрированном союзе будущего политика и жительницы Зеленограда Татьяны Тезиковой.

Фото: Кадр из шоу «Малахов» телеканал «Россия 1» / YouTube

В эфире программы «Малахов» Анастасия рассказывала, что родители познакомились на улице. Ее мать приехала с подругой в центр Москвы, чтобы сходить в театр, но билеты они купить не смогли и пошли гулять. На Арбате они встретили двух молодых людей, одним из которых был Владимир Жириновский.

Будущий политик дочь признал. В ее свидетельстве о рождении прописано его имя в графе «отец». Но первую фамилию, вероятно, она получила от своего отчима, поэтому до замужества была Анастасией Петровой.

Фото: Кадр из шоу «Малахов» телеканал «Россия 1» / YouTube

Жириновский дочь не оставил. Он постоянно ей помогал и принимал участие в ее воспитании. Сама Анастасия вспоминала, что могла обратиться к отцу с любой просьбой или вопросом. При этом на публике они сохраняли дистанцию, а она обращалась к родителю по имени-отчеству. Политик брал дочь в заграничные поездки, присутствовал на ее свадьбе. Встречал дочь около роддома, где она родила его первую внучку. Сейчас у Анастасии уже двое детей, она замужем за бывшим вице-губернатором Владимирской области Аркадием Боцан-Харченко ― сыном действующего посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

Чем сейчас занимается дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко?

Сейчас Анастасия занимает пост управляющего Фондом Жириновского, который учредили еще при жизни политика. Об этом 360.ru рассказала заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кашвар. Она пояснила, что Фонд занимается увековечиванием памяти основателя партии, сохранением его наследия и оказанием гуманитарной помощи.

«Там много новых направлений деятельности и есть планы по нереализованным проектам», — уточнила Кашвар.

Фото: РИА «Новости»

Собеседница 360.ru добавила, что также Анастасия принимает участие в подготовке мероприятий к предстоящему съезду и выставке на ВДНХ, посвященной 35-летию партии и ее основателю. По словам Кашвар, на экспозиции реконструируют рабочий кабинет Владимира Жириновского и купе. «Анастасия, как человек, который знал своего отца, была свидетелем ряда событий. Она стала ответственным секретарем организационного комитета, который утвердил президент [России Владимир Путин] к празднованию 80-летия Владимира Вольфовича в 2026 году», — добавила представительница ЛДПР. Анастасия, как отметила Кашвар, сильно вовлечена в партийную работу и делает все, чтобы сохранить наследие отца.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко пойдет в политику?

О включении дочери основателя ЛДПР Анастасии Боцан-Харченко в список кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года заявил заместитель руководителя фракции Станислав Наумов в беседе с «Коммерсантом». «Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди них будет Анастасия Владимировна», — сказал он.

Фото: Ldpr.ru

Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кашвар в комментарии 360.ru опровергла эту информацию. Она пояснила, что вопрос выдвижения кандидатов сейчас на повестке дня не стоит. Партия сосредоточена на проведении крупных мероприятий, посвященных 35-летию партии, как в Москве, так и в регионах.

Депутат думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов в комментарии 360.ru пояснил, что кроме юбилейных событий ЛДПР проведет съезд, где решаются все организационные вопросы, включая формирование главного коллегиального органа — Высшего Совета.

«Там есть одно вакантное место. Просто прозвучало такое предложение [выдвинуть Анастасию]. Но пока здесь обсуждать нечего. Если ее кандидатуру внесут на обсуждение и делегаты ее поддержат, то ее наделят полномочиями члена Высшего Совета», — заявил он.

Фото: LDPR

Нилов добавил, что считает правильным выдвинуть Анастасию Боцан-Харченко через два года в качестве депутата Госдумы, так как видит в ней настоящего политика, который четко и ясно умеет выражать свои мысли и доносить их до окружающих.

Ее манера подачи информации очень похожа на то, как это делал Жириновский. Особенно если речь идет о геополитических вопросах, вопросах русского мира и русского народа. Ярослав Нилов Депутат Госдумы

Он предложил дождаться 13 декабря, чтобы понять, какое решение вынесут на съезде.

Другие дети Жириновского занимались политикой?

Игорь Лебедев

Старший и единственный законнорожденный сын Владимира Жириновского и его супруги Галины Лебедевой занимался политикой с 22 лет. Сначала он работал помощником отца, который получил депутатский мандат, а после стал специалистом аппарата думской фракции ЛДПР и возглавлял молодежное крыло партии.

Фото: State Duma Russia / Global Look Press

С 1999 года Игорь Лебедев стал депутатом Госдумы, где возглавлял комитеты по информационной политике, по бюджетам и налогам, конституционному законодательству, а также входил в счетную комиссию нижней палаты парламента. Летом 2021 года старший сын Владимира Жириновского объявил о завершении политической карьеры и отказался выставлять свою кандидатуру на выборах. В последний раз он дал интервью сайту kp.ru в июне 2022 года, раскритиковав журналистов, которые распространили информацию, что он сменил имя на Гарсия Давид Александрович, чтобы не попадать под санкции Евросоюза.

Олег Эйдельштейн

Младший внебрачный сын Владимира Жириновского тоже был политиком. Он вступил в ЛДПР во взрослом возрасте и выдвинулся от партии в парламент Северной Осетии. Агитировать за сына в регион приезжал его отец.

Фото: РИА «Новости»

Но больше Олег Эйдельштейн прославился скандалами. В апреле 2021 года в московском аэропорту Внуково он устроил драку с сыном бывшего руководителя Северной Осетии Зелимханом Битаровым. Разнимал дебоширов сенатор от республики Таймураз Мамсуров.

Спустя два года Эйдельштейн снова попал в неприятную историю. Во время ужина в ресторане на Лубянке он устроил дебош, а после доставки в отдел полиции напал на одного из правоохранителей. Тверской суд Москвы арестовал внебрачного сына Жириновского на 15 суток. С сегодняшнего дня младший сын известного политика носит фамилию отца. Он официально получил новый паспорт и стал Олегом Жириновским. Он на протяжении нескольких лет пытался доказать родство с политиком и добивался признания через суд. Но когда ему это удалось, старший единокровный брат Игорь Лебедев обжаловал это решение. Бороться с безотцовщиной младший сын Жириновского решил через смену фамилии.