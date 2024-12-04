Дочь Жириновского заменит отца на ближайших выборах

Дочь Жириновского Боцан-Харченко выдвинется на выборы в Госдуму в 2026 году

В список кандидатов ЛДПР на ближайших выборах в Госдуму войдет дочь основателя партии Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко. Заместитель руководителя фракции Станислав Наумов сообщил об этом «Коммерсанту» .

Боцан-Харченко появилась на публике после смерти отца. Наумов сообщил, что вовлечь ее в активную жизнь партии предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Женщина стала управляющим «Фонда Жириновского», возглавила структуру по увековечиванию памяти и сохранению наследия отца, а также присоединилась к оргкомитету юбилейного съезда партии 13 декабря.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — сказал депутат.

Наумов назвал ее «ключевой частью проекта» — выдвижения членов ЛДПР в Госдуму. Он допустил, что имя дочери основателя может оказаться одним из первых в партийном списке.

Кроме Боцан-Харченко у Жириновского остался внебрачный сын Олег Эйдельштейн. Политик познакомился с его матерью во время поездки на Кубу.