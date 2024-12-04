Внебрачный сын Жириновского сменил фамилию для борьбы за наследство

Вступивший в борьбу за наследство внебрачный сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца, чтобы доказать родство. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Эйдельштейн пояснил, что его единокровный брат Игорь Лебедев обжаловал решение суда о признании его сыном умершего политика. Поэтому пришлось пойти на новый шаг, чтобы побороться за наследство отца.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», — заявил Эйдельштейн (Жириновский).

Олег Эйдельштейн выиграл суд по признанию себя сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского летом. При этом сам ушедший из жизни политик от отцовства никогда не отказывался и публично заявлял о родстве.

Судебные тяжбы сына Жириновского продолжались несколько лет. Сначала он действовал через суд в Кабардино-Балкарии, а после — через московские, добившись своего.

Несмотря на то, что Владимир Жириновский много лет входил в число самых богатых депутатов Госдумы, большую часть наследства он оставил своей партии. Двум сыновьям и дочери достались квартира, служебное помещение и 39 миллионов рублей. Угодья в деревне Дарьино Одинцовского городского округа Жириновский еще при жизни продал внебрачному сыну Олегу, где тот открыл музей в честь отца.