05 июня 2024 01:27 Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского из-за наследства 0 2 0 Фото: Соцсети Общество

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Более полутора лет понадобилось Олегу Эйдельштейну, чтобы добиться судебного признания себя сыном покойного экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. При этом сам политик от своего второго ребенка никогда не отказывался и публично заявлял о родстве. Доказывать кровные узы Эйдельштейн начал после его смерти, чтобы войти в число претендентов на наследство.

Кто такой Олег Эйдельштейн: краткая биография

Владимир Жириновский прославился как яркий политик, но о своей личной жизни практически не распространялся. С матерью своего внебрачного сына, уроженкой Северной Осетии Жанной Газдаровой, он познакомился во время поездки на Кубу в 1986 году. Будущий лидер ЛДПР находился в разводе уже восемь лет и считал себя свободным мужчиной. В декабре того же года у пары родился мальчик, которого назвали Олег. Газдарова дала сыну свою фамилию и оставила его на воспитание бабушке Рахимат Кардановой, которая жила в селе Чикола в Северной Осетии. Мать Олега вместе с возлюбленным улетела в Москву.

Впервые Жириновский публично объявил о том, что у него есть внебрачный сын в 1996 году, когда привел девятилетнего Олега в эфир одного из федеральных каналов. После официального признания политик поменял ребенку фамилию на Эйдельштейн, которую носил его отец и дедушка мальчика Вольф Исаакович.

Фото: Соцсети

После окончания школы Эйдельштейн переехал в Москву, где поступил в Московский государственный открытый университет. После получения диплома он продолжил свое образование в Дипломатической академии МИД. После выпуска он работал советником в администрации Смоленской области, откуда перешел на должность советника председателя правления МСП Банка. Попробовав себя в бизнесе Эйдельштейн ушел в политику. Он стал членом партии ЛДПР и выдвинулся от нее в парламент Северной Осетии. Владимир Жириновский лично приехал в регион, чтобы агитировать за сына.

«Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — заявил политик в опубликованном предвыборном ролике.

О личной жизни Олега Эйдельштейна известно, что он женат на Мадине Батыровой. Молодые люди сыграли свадьбу в 2011 году в Северной Осетии. Расходы на торжество оплатил отец жениха, но сам приехать не смог.

Также внебрачный сын Жириновского дважды попадал в крупные скандалы. Вероятно, что ему передалась вспыльчивость отца.

Фото: Соцсети

В апреле 2021 года в московском аэропорту Внуково Эйдельштейн устроил драку с сыном бывшего руководителя Северной Осетии Зелимханом Битаровым. Разнимал дебоширов сенатор от республики Таймураз Мамсуров. В ходе общения с журналистами член Совета Федерации пояснил, что не знал, кем были молодые люди, устроившие потасовку. Но воспитание в республике заставило их остановиться и послушать старшего. «Я прочитал лекцию о морали, и все. Ко мне они прислушались и ушли», — рассказал Мамсуров. Спустя два года Эйдельштейн снова попал в неприятную историю. Во время ужина в ресторане на Лубянке сын политика устроил дебош. Администрация заведения вызвала полицию. Но в отделе Эйдельштейн не остановился и напал на одного из правоохранителей. В результате Тверской суд Москвы арестовал внебрачного сына Жириновского на 15 суток.

Как Олег Эйдельштейн доказывал отцовство Жириновского

Судебные разбирательства для признания себя сыном известного политика Эйдельштейн начал еще в 2022 году, когда обратился с иском в Нальчикский городской суд. Решение о признании истца сыном Жириновского он получил в октябре того же года. Но радость Эйдельштейна оказалась недолгой. Неизвестное заинтересованное лицо подало апелляцию в Верховный суд Кабардино-Балкарии, который отменил принятое решение и отказал в удовлетворении иска. Очередную попытку добиться официального признания сыном Жириновского Эйдельштейн предпринял через Никулинский суд Москвы в августе 2023 года. Но там сослались на уже принятое решение Верховного суда Кабардино-Балкарии и иску не приняли к рассмотрению. В результате Эйдельштейну сначала пришлось обжаловать поданную апелляцию в Кабардино-Балкарии, где вердикт отменили достаточно быстро, а после возвращаться в Москву и окончательно добиться своего признания через Никулинский суд.

Что известно о других детях Владимира Жириновского

Игорь Лебедев

Первенец и законнорожденный сын Владимира Жириновского и его единственной супруги Галины Лебедевой родился в 1972 году в Москве. Выпускник Московской государственной юридической академии Игорь Лебедев пришел в политику в 22 года. Сначала он работал помощником отца, который получил депутатский мандат, а после стал специалистом аппарата думской фракции ЛДПР и возглавлял молодежное крыло партии.

Фото: РИА «Новости»

С 1999 года Лебедев сам стал депутатом Госдумы, где возглавлял комитеты по информационной политике, счетную комиссию, комитет по бюджетам и налогам, а также комитет по конституционному законодательству. В июне 2021 года Лебедев объявил, что отказывается от дальнейшей политической карьеры и не стал выставлять свою кандидатуру на выборах в восьмой созыв нижней палаты парламента. По данным Telegram-канала Baza, чтобы выйти из-под санкций Евросоюза старший сын Жириновского сменил анкетные данные на Гарсия Давид Александрович, чтобы остаться жить в Испании. Сам Лебедев это опровергал, но ответа на вопрос, почему не приехал на похороны отца он так и не дал.

Анастасия Боцан-Харченко

Наличие внебрачной дочери Владимир Жириновский признал за несколько лет до смерти. В интервью журналистам он рассказал, что дочь похожа на него. Она много работала, чтобы заслужить уважение в его глазах. Изначально девушка носила фамилию матери — Петрова. Но после замужества взяла фамилию супруга.

Фото: YouTube

Впервые ее увидели на похоронах политика, а потом она пришла на эфир программы «Малахов», где рассказала о знакомстве родителей. По ее словам, мама с подругой приехали из Зеленограда в центр Москвы, чтобы попасть в театр. Но купить билеты не смогли и пошли гулять. На Арбате девушки встретили двух молодых людей, один из которых стал известным политиком. Имя для дочери Жириновский выбрал сам. Он назвал ее Анастасия в честь любимой песни Юрия Антонова. Собеседница подчеркнула, что всегда могла обратиться к отцу с любой просьбой и всегда получала поддержку.

Что даст Эйдельштейну признание сыном Жириновского

Жириновский много лет входил в число самых богатых депутатов Госдумы. Об этом свидетельствовали его декларации. Но большую часть средств он тратил на содержание партии. В 2019 году политик продал внебрачному сыну свои угодья в деревне Дарьино Одинцовского городского округа. Документы о смене собственника опубликовала Baza. Сумма сделки не раскрывалась. Бывший член ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, что Эйдельштейн поселился в один из полученных от отца домов в Дарьино и открыл там музей в честь Жириновского. Вот на эту недвижимость и претендуют его единокровные брат и сестра. «Ключевая история в том, что, к сожалению, другие дети Жириновского претендует на этот дом. В том числе и те из них, кто находятся за рубежом», — заявил собеседник журналистов. По данным авторов, дом, о котором идет речь, имеет винный погреб, отдельный бассейн и зону отдыха, а участок, на котором он стоит, раскинулся на 50 соток.