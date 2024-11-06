Россия отметит 80-летие Владимира Жириновского в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета для празднования 80-летия со дня рождения основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Председателем комитета глава государства назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского», — отметили в тексте указа.

В основной состав комитета также вошли новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова и другие.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в начале апреля 2022 года в одной из больниц Москвы, куда его доставили с коронавирусной инфекцией. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

В начале февраля этого года режиссер Александр Баранов заявил о намерении снять художественный фильм о Владимире Жириновском.