Освобождение Сум, рост зарплат и ядерная угроза. О чем говорил Путин на ПМЭФ-2025
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Сессия продлилась почти четыре часа, за которые он успел обсудить с присутствующими самые разные темы: от развития экономики страны и технологических достижений до конфликта с Украиной и ситуации на Ближнем Востоке. Подробности — в материале 360.ru.
Российская экономика сегодня
По словам российского лидера, несмотря на сложный внешний фон, ВВП в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть демонстрировал темп роста выше среднемирового.
Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику перестал являться определяющим. При этом Путин подчеркнул, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленном комплексе. За два года положительная динамика прослеживалась в сельском хозяйстве, промышленности в целом, строительстве, логистике, сфере услуг, финансов и IT.
Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом.
Владимир Путин
Россия вышла на четвертое место по объему валового внутреннего продукта, а в Европе заняла первое место. Президент пояснил, что речь идет о показателе не на душу населения, а об объемах экономики, однако и это знаковый результат.
Рекордное снижение уровня бедности
Важнейшей задачей 2025 года Путин назвал обеспечение перехода экономики на траекторию сбалансированного роста: то есть нужно добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%, ее таргетирование продолжается.
«Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы <…>, а на повышении качества рабочих мест и производительности труда», — сказал глава государства.
С октября 2024 года уровень безработицы по стране стабилизировался и составил порядка 2,3%, что стало историческим минимумом. По показателю молодежной безработицы Россия вошла в число лучших в мире. Многое удалось сделать и в направлении роста доходов наименее обеспеченных граждан.
Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации.
Владимир Путин
При этом президент отметил, что в целом уровень заработных плат в России пока остается недостаточным и нужно стремиться улучшать показатели. Для этого, в частности, важно повышать квалификацию и переобучать сотрудников, давая им возможность профессионально расти.
Также необходимо инвестировать в новое оборудование, заниматься автоматизацией, роботизацией производств, что будет требовать привлечения компетентных и высокооплачиваемых сотрудников.
Улучшение инвестиционного климата
Вторую часть выступления Путин посвятил кардинальной минимизации издержек бизнеса. Речь шла о всех направлениях — от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности.
Президент напомнил о поставленной задаче: к 2030 году объем вложений в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 60% по сравнению с показателями 2020-го.
Для этого правительство запустило систему поддержки инвестиций в регионах, которая подразумевает комплексное сопровождение инвестора.
Технологическое развитие страны
Третьим направлением структурных изменений стало повышение технологичности российской экономики. По словам Путина, в 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП.
Сегодня уровень коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. И только одно изобретение из 100 доходит до практического результата. Это необходимо менять, создавая более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой.
Первые результаты решения этой задачи уже есть в рамках программы «Университет предпринимателей». В проекты удалось привлечь свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств.
Весомым достижением, которым можно гордиться, президент назвал наличие у России собственных успешных электронных площадок, которые не зависят от глобальных платформ. В планах — переводить на «цифру» весь транспортный контур России, создав Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу. Для этого будет востребован опыт в создании и обращении цифровых национальных валют.
Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков.
Владимир Путин
Изменения в сфере обороны и безопасности
Путин затронул тему кардинальных изменений в работе оборонно-промышленного комплекса, которое позволит структурно обновить экономику и укрепить суверенитет страны.
В этом направлении нужно придерживаться нескольких принципов. Первым президент назвал технологичность на всех этапах, от разработки до логистики. Там, где возможно, необходимо добиться сопряжения ОПК с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения.
Не менее важны скорость и гибкость изменений, а также экономическая эффективность решения задач в сфере обороны и обеспечения безопасности. Ярким примером тут стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта.
«Наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники», — отметил российский лидер.
Что Путин говорил об Украине
Завершив выступление, Путин перешел к ответам на вопросы. Одной из главных их тем стала спецоперация. По словам главы государства, Россия не пытается добиться капитуляции Украины, задачи стоят иные: признание реалий, которые сложились на земле.
При этом Россия готова давать зеркальный ответ на любые поползновения в свой адрес. Российский лидер отметил, что у Москвы нет никаких подтверждений планов Киева по сбросу «грязной бомбы» на российские территории, однако Путин сразу предостерег Украину от таких идей.
Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой.
Владимир Путин
Президент добавил, что в случае такого развития событий ответ станет катастрофическим для Украины, однако выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.
В какой-то степени Украина уже столкнулась с катастрофическими последствиями своих действий: именно такими Путин назвал потери украинской стороны в Курской области.
Российская армия продолжает наступать, в то время как киевский режим теряет боеготовность. Сегодня ВСУ укомплектованы только на 47%.
По словам президента, глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. Цели взять Сумы под контроль у России нет, однако исключать такое развитие событий Путин не стал.
Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше.
Владимир Путин
Отвечая на вопрос о том, куда в целом может дойти российская армия, президент отметил, что не разделяет народы России и Украины.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий. Безусловно, есть люди, их немало, в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну, и дай Бог им здоровья», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость.
Путин — о конфликте Ирана и Израиля
Российский президент подчеркнул, что сравнивать украинский кризис с конфликтом Ирана и Израиля нельзя — ситуации принципиально разные. Однако тех, кто посчитал Россию ненадежным союзником Ирана, Путин назвал провокаторами.
Те, кто продвигает нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию.
Владимир Путин
Он также прокомментировал угрозы мирового сообщества ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Путин выразил надежду, что это останется только на уровне риторики.
Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности других и угрозы ядерным объектам в Иране вызывают беспокойство.
«Это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами по всем направлениям», — сказал Путин.
«Убить» российскую экономику не вышло
Помимо провокаций, противники России постоянно ищут способы нанести стране экономический ущерб, но в итоге проигрывают от этого сами, подчеркнул глава государства.
«Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — заметил президент.
На заявления о «гибели» экономики Путин ответил высказыванием писателя Марка Твена. Несмотря на внешнее давление и санкции, прогнозы по кризису в стране не оправдались.
Что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот в данном случае то же самое.
Владимир Путин
Россия продолжает осваивать новые рынки и направления. Так Путин прокомментировал поставки российской водки в Южно-Африканскую Республику.
«Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», — сказал лидер страны.
Президент добавил, что Россия вместе с коллегами из Бахрейна собирается создать целый хаб по поставкам российской пшеницы. Сейчас Россия занимает первое место на мировом рынке по ее продажам.