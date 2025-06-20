Освобождение Сум, рост зарплат и ядерная угроза. О чем говорил Путин на ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Сессия продлилась почти четыре часа, за которые он успел обсудить с присутствующими самые разные темы: от развития экономики страны и технологических достижений до конфликта с Украиной и ситуации на Ближнем Востоке. Подробности — в материале 360.ru.

Российская экономика сегодня По словам российского лидера, несмотря на сложный внешний фон, ВВП в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть демонстрировал темп роста выше среднемирового. Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику перестал являться определяющим. При этом Путин подчеркнул, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленном комплексе. За два года положительная динамика прослеживалась в сельском хозяйстве, промышленности в целом, строительстве, логистике, сфере услуг, финансов и IT.

Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Владимир Путин

Россия вышла на четвертое место по объему валового внутреннего продукта, а в Европе заняла первое место. Президент пояснил, что речь идет о показателе не на душу населения, а об объемах экономики, однако и это знаковый результат.

Рекордное снижение уровня бедности Важнейшей задачей 2025 года Путин назвал обеспечение перехода экономики на траекторию сбалансированного роста: то есть нужно добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%, ее таргетирование продолжается.

Фото: РИА «Новости»

«Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы <…>, а на повышении качества рабочих мест и производительности труда», — сказал глава государства. С октября 2024 года уровень безработицы по стране стабилизировался и составил порядка 2,3%, что стало историческим минимумом. По показателю молодежной безработицы Россия вошла в число лучших в мире. Многое удалось сделать и в направлении роста доходов наименее обеспеченных граждан.

Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. Владимир Путин

При этом президент отметил, что в целом уровень заработных плат в России пока остается недостаточным и нужно стремиться улучшать показатели. Для этого, в частности, важно повышать квалификацию и переобучать сотрудников, давая им возможность профессионально расти.

Фото: РИА «Новости»

Также необходимо инвестировать в новое оборудование, заниматься автоматизацией, роботизацией производств, что будет требовать привлечения компетентных и высокооплачиваемых сотрудников.

Улучшение инвестиционного климата Вторую часть выступления Путин посвятил кардинальной минимизации издержек бизнеса. Речь шла о всех направлениях — от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности. Президент напомнил о поставленной задаче: к 2030 году объем вложений в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 60% по сравнению с показателями 2020-го.

Фото: РИА «Новости»

Для этого правительство запустило систему поддержки инвестиций в регионах, которая подразумевает комплексное сопровождение инвестора.

Технологическое развитие страны Третьим направлением структурных изменений стало повышение технологичности российской экономики. По словам Путина, в 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Сегодня уровень коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. И только одно изобретение из 100 доходит до практического результата. Это необходимо менять, создавая более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. Первые результаты решения этой задачи уже есть в рамках программы «Университет предпринимателей». В проекты удалось привлечь свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств.

Фото: РИА «Новости»

Весомым достижением, которым можно гордиться, президент назвал наличие у России собственных успешных электронных площадок, которые не зависят от глобальных платформ. В планах — переводить на «цифру» весь транспортный контур России, создав Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу. Для этого будет востребован опыт в создании и обращении цифровых национальных валют.

Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков. Владимир Путин

Изменения в сфере обороны и безопасности Путин затронул тему кардинальных изменений в работе оборонно-промышленного комплекса, которое позволит структурно обновить экономику и укрепить суверенитет страны.

Фото: РИА «Новости»

В этом направлении нужно придерживаться нескольких принципов. Первым президент назвал технологичность на всех этапах, от разработки до логистики. Там, где возможно, необходимо добиться сопряжения ОПК с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения. Не менее важны скорость и гибкость изменений, а также экономическая эффективность решения задач в сфере обороны и обеспечения безопасности. Ярким примером тут стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта. «Наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники», — отметил российский лидер.

Что Путин говорил об Украине Завершив выступление, Путин перешел к ответам на вопросы. Одной из главных их тем стала спецоперация. По словам главы государства, Россия не пытается добиться капитуляции Украины, задачи стоят иные: признание реалий, которые сложились на земле. При этом Россия готова давать зеркальный ответ на любые поползновения в свой адрес. Российский лидер отметил, что у Москвы нет никаких подтверждений планов Киева по сбросу «грязной бомбы» на российские территории, однако Путин сразу предостерег Украину от таких идей.

Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Владимир Путин

Президент добавил, что в случае такого развития событий ответ станет катастрофическим для Украины, однако выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

Фото: РИА «Новости»

В какой-то степени Украина уже столкнулась с катастрофическими последствиями своих действий: именно такими Путин назвал потери украинской стороны в Курской области. Российская армия продолжает наступать, в то время как киевский режим теряет боеготовность. Сегодня ВСУ укомплектованы только на 47%. По словам президента, глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. Цели взять Сумы под контроль у России нет, однако исключать такое развитие событий Путин не стал.

Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше. Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, куда в целом может дойти российская армия, президент отметил, что не разделяет народы России и Украины.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий. Безусловно, есть люди, их немало, в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну, и дай Бог им здоровья», — сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость. Путин — о конфликте Ирана и Израиля Российский президент подчеркнул, что сравнивать украинский кризис с конфликтом Ирана и Израиля нельзя — ситуации принципиально разные. Однако тех, кто посчитал Россию ненадежным союзником Ирана, Путин назвал провокаторами.

Те, кто продвигает нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Владимир Путин

Он также прокомментировал угрозы мирового сообщества ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Путин выразил надежду, что это останется только на уровне риторики.

Фото: РИА «Новости»

Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности других и угрозы ядерным объектам в Иране вызывают беспокойство. «Это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами по всем направлениям», — сказал Путин.

«Убить» российскую экономику не вышло Помимо провокаций, противники России постоянно ищут способы нанести стране экономический ущерб, но в итоге проигрывают от этого сами, подчеркнул глава государства.

Фото: РИА «Новости»

«Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — заметил президент. На заявления о «гибели» экономики Путин ответил высказыванием писателя Марка Твена. Несмотря на внешнее давление и санкции, прогнозы по кризису в стране не оправдались.

Что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот в данном случае то же самое. Владимир Путин

Россия продолжает осваивать новые рынки и направления. Так Путин прокомментировал поставки российской водки в Южно-Африканскую Республику. «Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», — сказал лидер страны. Президент добавил, что Россия вместе с коллегами из Бахрейна собирается создать целый хаб по поставкам российской пшеницы. Сейчас Россия занимает первое место на мировом рынке по ее продажам.