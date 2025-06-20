Путин назвал катастрофическими потери Украины в Курской области

Путин: украинские войска потеряли в Курской области 76 тысяч человек

Украина потеряла 76 тысяч человек в результате проникновения в Курскую область, что стало настоящей катастрофой. Об этом в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что огромные потери и изгнание украинских боевиков из российского региона не заставили украинские власти остановиться.

«Они создали угрозу по всей линии государственной границы в двух соседних областях. У них и так не хватает личного состава, а мы теперь вынуждены создавать зону безопасности на очень многих участках», — заявил Путин.

Президент добавил, что в итоге командование ВСУ начало перебрасывать туда войска, которые и так понесли огромные потери, и оставило и без того опасные участки без прикрытия.

В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин отметил, что зона безопасности в Сумской области составляет до 12 километров и почти вплотную подходит к границам регионального центра.

Глава государства добавил, что приказа военным взять Сумы под контроль не отдавал, но исключать этого не стал.