Сброс «грязной бомбы» стал бы главной ошибкой Украины — Путин
Путин: применение «грязной бомбы» стало бы главной ошибкой Украины
Если Украина сбросит «грязную бомбу» на территорию России, это может быть ее последней ошибкой. Согласно ядерной доктрине, российская сторона отвечает на угрозы зеркально, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025.
«Это (применение „грязной бомбы“ против России — прим. ред.) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории Украины», — сказал он.
Глава государства отметил, что на возможное использование «грязной бомбы» ответ России будет катастрофическим.
Путин добавил, что у российской разведки нет подтверждения о планах киевского режима сбросить «грязную бомбу». При этом он не исключил, что на Украине «у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться».
В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин отметил, что в результате проникновения в Курскую область Украина потеряла 76 тысяч человек.