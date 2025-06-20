Если Украина сбросит «грязную бомбу» на территорию России, это может быть ее последней ошибкой. Согласно ядерной доктрине, российская сторона отвечает на угрозы зеркально, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025.

«Это (применение „грязной бомбы“ против России — прим. ред.) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории Украины», — сказал он.

Глава государства отметил, что на возможное использование «грязной бомбы» ответ России будет катастрофическим.

Путин добавил, что у российской разведки нет подтверждения о планах киевского режима сбросить «грязную бомбу». При этом он не исключил, что на Украине «у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться».

В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин отметил, что в результате проникновения в Курскую область Украина потеряла 76 тысяч человек.