Путин ответил, добивается ли капитуляции Украины

Россия не добивается капитуляции Украины, цели стоят другие. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ-2025.

С вопросом на эту тему к российскому лидеру обратился модератор сессии, журналист из ОАЭ Надим Котеич. Он сравнил конфликт России и Украины с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Дональд Трамп пытается добиться того, что он называет „безоговорочной капитуляцией Ирана“ в плане его ядерной программы. Вы, как президент России, ищете ли безоговорочной капитуляции со стороны Владимира Зеленского?» — поинтересовался Котеич.

Путин ответил, что ситуации сравнивать нельзя, поскольку между Россией и Украиной она принципиально другая.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал президент.

Ранее Путин заявил о желании России достичь сбалансированного развития мира.