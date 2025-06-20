Путин ответил, добивается ли капитуляции Украины
Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины
Россия не добивается капитуляции Украины, цели стоят другие. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ-2025.
С вопросом на эту тему к российскому лидеру обратился модератор сессии, журналист из ОАЭ Надим Котеич. Он сравнил конфликт России и Украины с ситуацией на Ближнем Востоке.
«Дональд Трамп пытается добиться того, что он называет „безоговорочной капитуляцией Ирана“ в плане его ядерной программы. Вы, как президент России, ищете ли безоговорочной капитуляции со стороны Владимира Зеленского?» — поинтересовался Котеич.
Путин ответил, что ситуации сравнивать нельзя, поскольку между Россией и Украиной она принципиально другая.
«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал президент.
Ранее Путин заявил о желании России достичь сбалансированного развития мира.