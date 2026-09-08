Сегодня 23:26 «Мы не прогнемся». Победа «Альтернативы для Германии» встревожила Европу «Альтернатива для Германии» получила более 43% голосов в Саксонии-Анхальт Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press / www.globallookpress.com Политика

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Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт стала не только региональным успехом правых, но и сигналом для всей Европы. Почему немецкие избиратели отвернулись от партии власти, кто готов сотрудничать с АдГ и как ее усиление может повлиять на поддержку Украины, разбирался 360.ru.

Почти половина голосов. «Альтернатива» обошла партию Мерца На выборах в земельный парламент земли Саксонии-Анхальт АдГ получила более 43% голосов, тогда как Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца набрал около 17%. Правые не смогли самостоятельно сформировать правительство, однако результат серьезно изменил расстановку сил.

Мы не предадим доверие людей, мы не прогнемся. Никогда не поведем себя как те, которые сегодня проиграли. Они наказаны справедливо. Мы — альтернатива для Германии Ульрих Зигмунд лидер избирательного списка АдГ

Победа прагматиков. Соперники партии заявили о готовности к союзу Результату АдГ обрадовались даже ее политические оппоненты. Представители «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» выступили против военной помощи Киеву и допустили коалицию с правыми. Вместе партии смогут получить большинство в земельном парламенте.

Видео: 360.ru

Традиционные немецкие силы, в свою очередь, отказались от сотрудничества с АдГ. Такой политический бойкот получил название «брандмауэр». Правых обвинили в ксенофобии, радикализме и связях с Кремлем, однако эти оценки не убедили значительную часть избирателей.

Минимум голосов. Мерц признал поражение Партия власти показала в регионе худший результат — чуть более 9%. Партия получила восемь мест в земельном парламенте. Сам канцлер признал поражение, но заявил, что не собирается отказываться от прежнего внешнеполитического курса. После выборов Мерца спросили, действительно ли в Саксонии-Анхальт сторонники жесткой линии в отношении России оказались в меньшинстве. «Да, я даже уточню цифры, их 57,7%. Но я по-прежнему убежден, что мы должны бороться за нашу свободу против России, не уступая ни миллиметра», — ответил канцлер Германии.

Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press / www.globallookpress.com

Борьба за голоса. Следующие выборы пройдут в Берлине Новый региональный тест для немецких партий должен пройти 20 сентября в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. В столице АдГ занимает третье место с поддержкой около 17%. В Мекленбурге — Передней Померании ситуация складывается иначе: там за правых выразили готовность проголосовать 36% опрошенных против 10% сторонников Христианско-демократического союза. Регион связывали с проектом «Северных потоков», поэтому АдГ обещала добиваться восстановления газопровода, так же, как и отношений с Россией.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press / www.globallookpress.com