Хрупалла: АдГ нацелилась на отмену санкций и сближение с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт намерена добиваться изменения санкционной политики ФРГ и восстановления отношений с Россией. Об этом в эфире телеканала ARD сообщил сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла.

По его словам, партия намерена продвигать предложения на федеральном уровне, в том числе через бундесрат.

«Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией», — подчеркнул Хрупалла.

АдГ также рассчитывает сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Партия планирует уже на этой неделе начать переговоры с другими политическими силами и направить им предложения о сотрудничестве.

На выборах 6 сентября АдГ набрала 43,8% голосов. Этот результат стал лучшим в истории партии.

Второе место занял Христианско-демократический союз, получивший 17,2% голосов. По сравнению с выборами 2021 года поддержка ХДС сократилась более чем вдвое.