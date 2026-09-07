Мерц признал драматическое поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Христианско-демократический союз Германии (ХДС) потерпел «драматическое поражение» на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, где победу одержала «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом он заявил на заседании федерального правления партии, сообщило издание Bild .

По его словам, это означает «глубокий переломный момент» для партии.

Мерц подчеркнул, что справиться с этим можно только через открытый диалог о проблемах в руководстве и сохранение единства. Любой публичный выпад против партии наносит ей ущерб.

Канцлер также заявил, что цель АдГ — «полное уничтожение ХДС», поэтому сотрудничество с этой партией невозможно.

По итогам голосования АдГ набрала 30,1% голосов — почти на 15% больше, чем в 2021 году, но не смогла сформировать большинство. В коалицию войдут ХДС и СДПГ.

Ранее АдГ заявила о намерении добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики.