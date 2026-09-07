Мерц признал драматическое поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт
Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Христианско-демократический союз Германии (ХДС) потерпел «драматическое поражение» на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, где победу одержала «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом он заявил на заседании федерального правления партии, сообщило издание Bild.
По его словам, это означает «глубокий переломный момент» для партии.
Мерц подчеркнул, что справиться с этим можно только через открытый диалог о проблемах в руководстве и сохранение единства. Любой публичный выпад против партии наносит ей ущерб.
Канцлер также заявил, что цель АдГ — «полное уничтожение ХДС», поэтому сотрудничество с этой партией невозможно.
По итогам голосования АдГ набрала 30,1% голосов — почти на 15% больше, чем в 2021 году, но не смогла сформировать большинство. В коалицию войдут ХДС и СДПГ.
Ранее АдГ заявила о намерении добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики.