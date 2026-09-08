Bloomberg: пророссийские политики приближаются к власти в ФРГ, Франции и Италии

Политические силы, выступающие за прагматичный подход к отношениям с Россией, усиливают позиции в крупнейших странах Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Издание обратило внимание на ситуацию в ФРГ, Франции и Италии. Одним из наиболее заметных событий стала победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт.

Результат АдГ заставил канцлера Фридриха Мерца заговорить о серьезных изменениях в политической системе страны, отметили журналисты. При этом аналогичные процессы наблюдаются и в других ведущих государствах Европы.

Во Франции глава «Национального объединения» Жордан Барделла призывал пересмотреть подход к украинскому конфликту и перейти к более прагматичным отношениям.

В Италии популярность набирает бывший генерал Роберто Ванначчи, создавший партию «Национальное будущее». Он также открыто призывал восстановить диалог с Россией, констатировало агентство.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил о намерении добиваться изменения немецкой политики в отношении России.