Кадыров снова опроверг все слухи. Как главу Чечни «утопили» в Турции

Главу Чечни Рамзана Кадырова в очередной раз «похоронили». На отдыхе в Турции он якобы почувствовал себя плохо и едва не утонул. Что произошло на самом деле, разобрался 360.ru.

Одновременно несколько турецких СМИ без указания источника сообщили 24 июля, что Кадыров отдыхал в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме . Зайдя в море, он якобы начал тонуть. Сотрудники береговой охраны заметили это, достали его из воды, привели в чувства и вызвали скорую помощь.

Сайт Cumhuriyet сообщил, что он некоторое время провел под наблюдением врачей в частной клинике, несмотря на отсутствие угрозы для жизни.

Слухи подогревал тот факт, что дочь политика Айшат Кадырова активно публиковала в Instagram* кадры с турецкого курорта. Правда, отдыхала она не в Бодруме, а в Анталье, в отеле Regnum Carya.

Сам он долгое время не появлялся на публике. В Telegram-канале выкладывал архивные видео и сводки из зоны боевых действий, во «ВКонтакте» — фото шахматной партии с братом Ахматом без указания даты съемки.

Что у Кадырова со здоровьем?

Новости о тяжелой болезни главы Чечни появляются регулярно, нередко их распространяли каналы экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского**.

В июле Кадыров оправдался за отсутствие на совещаниях, в мае выпустил философский ролик о быстротечности жизни и опроверг слухи о своей кончине, год назад в подтверждение хорошей физической формы показал вечернюю прогулку по Грозному.