Кадыров снова опроверг все слухи. Как главу Чечни «утопили» в Турции
Главу Чечни Рамзана Кадырова в очередной раз «похоронили». На отдыхе в Турции он якобы почувствовал себя плохо и едва не утонул. Что произошло на самом деле, разобрался 360.ru.
Отдых в Бодруме
Одновременно несколько турецких СМИ без указания источника сообщили 24 июля, что Кадыров отдыхал в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме. Зайдя в море, он якобы начал тонуть. Сотрудники береговой охраны заметили это, достали его из воды, привели в чувства и вызвали скорую помощь.
Сайт Cumhuriyet сообщил, что он некоторое время провел под наблюдением врачей в частной клинике, несмотря на отсутствие угрозы для жизни.
Слухи подогревал тот факт, что дочь политика Айшат Кадырова активно публиковала в Instagram* кадры с турецкого курорта. Правда, отдыхала она не в Бодруме, а в Анталье, в отеле Regnum Carya.
Сам он долгое время не появлялся на публике. В Telegram-канале выкладывал архивные видео и сводки из зоны боевых действий, во «ВКонтакте» — фото шахматной партии с братом Ахматом без указания даты съемки.
Что у Кадырова со здоровьем?
Новости о тяжелой болезни главы Чечни появляются регулярно, нередко их распространяли каналы экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского**.
В июле Кадыров оправдался за отсутствие на совещаниях, в мае выпустил философский ролик о быстротечности жизни и опроверг слухи о своей кончине, год назад в подтверждение хорошей физической формы показал вечернюю прогулку по Грозному.
В 2024 году запрещенная в России газета сообщила о диагностированном у Кадырова панкреонекрозе, который привел к отказу почек и застою жидкости в легких. Его даже якобы отправили в реанимационное отделение Центральной кремлевской больницы с острой легочной недостаточностью после передозировки прописанного от боли транквилизатора. Но и тогда глава Чечни «восстал» из мертвых, из проблем со здоровьем признав только нехватку витамина D.
Кадыров снова вышел на связь
Случай в Турции тоже оказался фейком. Кадыров 1 августа опубликовал видео тренировки на велотренажере. На нем он предстал сильно похудевшим, но довольным.
«Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — сказал глава Чечни.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.