«Если я хожу, значит живой». Кадыров опроверг проблемы со здоровьем

Глава Чечни Кадыров развеял слухи о плохом состоянии своего здоровья

Фото: РИА «Новости»

Врачи не диагностировали у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезных проблем со здоровьем. Он рассказал об этом на своей странице в соцсети«ВКонтакте».

Кадыров снял видео с вечерней прогулки по Грозному в компании жены. Он заявил, что не испытывает серьезных проблем со здоровьем, и сказал, что люди, распространившие слухи о его болезнях, «не дождутся».

«Если я хожу, значит живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. <…> Врачи говорят, что организм как у молодого парня», — сказал глава региона.

В 2023 году Кадырова заметили в Центральной кремлевской больнице, но он заявил, что приезжал навестить дядю. Позднее глава Чечни рассказал, что проходит медосмотр каждые три месяца. Он признался, что последние анализы показали небольшой дефицит витамина D.

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