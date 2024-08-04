Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

Глава Чечни Кадыров назвал себя абсолютно здоровым

Фото: РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никаких жалоб на здоровье у него нет, но он столкнулся с небольшим снижением уровня витамина D в организме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на просьбу прокомментировать слухи о его болезнях.

Руководитель российского региона заявил, что на информационный шум о своем состоянии не обращает никакого внимания. Он добавил, что подобные информационные вбросы предназначены для распространения паники в республике.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — признался Кадыров.

Глава Чечни добавил, что перешел на правильное питание и регулярные занятия физкультурой. При этом большую часть дел республики он передал правительству.

Слухи о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова появились осенью прошлого года, когда главу Чечни увидели около Центральной кремлевской больницы. Политик тогда подтвердил, что приезжал в лечебное учреждение, но не для лечения, а чтобы навестить больного дядю Магомеда, который уже шел на поправку.

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