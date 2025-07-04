Кадыров ответил на слухи о своей смерти

Рамзан Кадыров опроверг распространившиеся в Сети слухи о серьезном ухудшении его здоровья. Глава Чечни опубликовал видеообращение в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что отсутствие на совещании не говорит о том, что с ним что-то случилось.

«Если система хорошо поставлена, нет необходимости проводить совещания ежедневно. <…> По их мнению, если человек не идет на заседание, он при смерти. Не дождетесь», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров уже выступал с опровержением проблем со здоровьем. Глава Чечни подчеркнул, что у него организм, как у молодого парня, а при обследованиях медики не выявили никаких серьезных заболеваний.