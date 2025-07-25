Кадыров едва не утонул на турецком курорте

Глава Чечни Рамзан кадыров чуть не утонул во время купания в Бодруме. Об этом сообщило турецкое издание En.Haberler со ссылкой на очевидцев.

«Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме, Мугла. Кадыров, которого спасли сотрудники береговой охраны, был доставлен в больницу на машине скорой помощи», — написали авторы материала.

По их данным, все произошло в пятизвездочном отеле в районе Кайнар после полудня. Глава Чеченской Республики внезапно начал барахтаться в воде. Это заметили сотрудники отеля — они вызвали скорую помощь.

С пляжа Кадырова доставили в частную больницу. Сейчас глава Чечни чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Кадыров опроверг слухи о своей смерти. На сплетни о серьезном ухудшении здоровья он ответил фразой «не дождетесь».