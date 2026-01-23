Исторический ночной визит в Кремль. О чем Путин и Уиткофф договорились на закрытой встрече
Переговоры России, США и Украины состоятся 23 января в ОАЭ
Ночной полумрак Кремля разрезали огни кортежа, доставившего доверенных лиц Трампа в Кремль. Пока Зеленский громил Европу в Давосе, в Москве решалась судьба целых народов: документ привез таинственный делегат из США. Почему жк украинский лидер притих и о чем договорились Путин и Уиткофф на переговорах, которые длились почти четыре часа?
Ультиматум в Давосе. Трамп надавил на Киев?
Давос 22 января 2026 года превратился из площадки для бизнес-завтраков в арену жесткого политического прессинга. Президент США Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским, которая, по его собственным словам, прошла «хорошо».
Трамп же после нее не стеснялся в выражениях: он прямо заявил, что Зеленский сглупит, если не воспользуется шансом на сделку именно сейчас. Однако он также назвал встречу «хорошей».
Сам Зеленский использовал трибуну форума для внезапной атаки на европейских лидеров. Политик обвинил Европу в том, что она «только говорит и ничего не делает». Упомянул он и неспособность Евросоюза включиться в защиту Гренландии.
Кошмарная неудача Зеленского
Предметных комментариев по содержанию встречи стороны не давали. Однако Financial Time заявила, что Зеленский провалился. Он не смог договориться о восстановлении Украины после конфликта. Газета прямо назвала произошедшее «неудачей» украинского лидера.
Зеленский надеялся подписать согласованные американскими чиновниками документы. После переговоров Трамп ставить свою подпись не стал. Предположительно, речь идет о «плане процветания» Украины на 800 миллиардов долларов.
Еще в понедельник, 20 января, Зеленский говорил, что «пока» не едет в Давос. Financial Time писала, что его встреча с Трампом едва не сорвалась из-за отсутствия готовых к подписанию бумаг по плану процветания.
Таинственный гость в Кремле
Из Давоса Уиткофф и Кушнер полетели в Москву. Поздним вечером в четверг, 22 января, их принял в Кремле президент России Владимир Путин.
Со стороны США, помимо спецпосланника и зятя президента, за столом сидел Джош Грюнбаум — новое имя в колоде переговорщиков, о его присутствии ранее не сообщали.
Грюнбаум — комиссар Федеральной службы по закупкам США. Что еще важнее, Трамп лишь недавно назначил его старшим советником своего Совета мира. В эту организацию президент США пригласил Владимира Путина лично.
Известно также, что Грюнбаум косвенно уже участвовал в переговорах. Осенью 2025 года он встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Российскую сторону представлял сам Владимир Путин в сопровождении помощника Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Встреча выглядела как некая сверка часов. Предположительно, сразу после нее Уиткофф улетел в Абу-Даби, куда прибудет и украинская делегация.
Спецпосланник США еще перед вылетом в Москву заявил, что в переговорах удалось достичь «значительного прогресса». По его словам, все свелось к решению «одного вопроса».
Я думаю, мы свели все к одному вопросу, мы обсудили различные варианты его разрешения, а значит это решаемо. Так что если обе стороны хотят эту проблему решить, мы это сделаем.
Стивен Уиткофф
О чем договорились Россия и США
Встреча Путина с американцами длилась более 3,5 часа. После нее стороны молчали долго, первым отреагировал Кирилл Дмитриев — он назвал переговоры «важными».
Затем Юрий Ушаков рассказал некоторые детали переговоров:
- Он назвал их конструктивными и предельно откровенными.
«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными», — отметил помощник президента.
- Стороны констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно.
- На встрече Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от переговоров, которые состоялись в Давосе, в том числе от беседы Трампа с Зеленским.
- Российская делегация подчеркнула готовность направить один миллиард долларов в Совет мира Трампа из замороженных российских активов.
- Ушаков напомнил, что Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.
- Стороны договорились, что уже сегодня, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
- Там же встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.
Главное о предстоящих переговорах России, Украины и США
В переговорную группу России по вопросам безопасности вошли представители руководства Минобороны. По словам Ушакова, она уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
«Только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами», — добавил помощник президента.
О переговорах стало известно днем ранее. Первым их анонсировал Зеленский. Из его слов следует, что это и вовсе будет первая такая встреча на техническом уровне. По данным Financial Times, на трехсторонней встрече настояли США. Киев предложение просто поддержал.
Украинская делегация для переговоров в ОАЭ уже сформирована и отправилась к месту встречи. В состав этой группы вошли ключевые фигуры, которых Стив Уиткофф назвал «потрясающей командой переговорщиков». Среди них — начальник глава офиса президента, министр обороны Рустем Умеров и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Эти люди уже провели серию предварительных встреч с Уиткоффом и Кушнером в Давосе и Париже.
The Washington Post уверяет, что делегация получила от Зеленского мандат на обсуждение так называемого энергетического перемирия и технических параметров «заморозки» конфликта по линии боевого соприкосновения.