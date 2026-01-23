Ночной полумрак Кремля разрезали огни кортежа, доставившего доверенных лиц Трампа в Кремль. Пока Зеленский громил Европу в Давосе, в Москве решалась судьба целых народов: документ привез таинственный делегат из США. Почему жк украинский лидер притих и о чем договорились Путин и Уиткофф на переговорах, которые длились почти четыре часа?

Ультиматум в Давосе. Трамп надавил на Киев?

Давос 22 января 2026 года превратился из площадки для бизнес-завтраков в арену жесткого политического прессинга. Президент США Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским, которая, по его собственным словам, прошла «хорошо».

Трамп же после нее не стеснялся в выражениях: он прямо заявил, что Зеленский сглупит, если не воспользуется шансом на сделку именно сейчас. Однако он также назвал встречу «хорошей».

Сам Зеленский использовал трибуну форума для внезапной атаки на европейских лидеров. Политик обвинил Европу в том, что она «только говорит и ничего не делает». Упомянул он и неспособность Евросоюза включиться в защиту Гренландии.

Кошмарная неудача Зеленского

Предметных комментариев по содержанию встречи стороны не давали. Однако Financial Time заявила, что Зеленский провалился. Он не смог договориться о восстановлении Украины после конфликта. Газета прямо назвала произошедшее «неудачей» украинского лидера.

Зеленский надеялся подписать согласованные американскими чиновниками документы. После переговоров Трамп ставить свою подпись не стал. Предположительно, речь идет о «плане процветания» Украины на 800 миллиардов долларов.

Еще в понедельник, 20 января, Зеленский говорил, что «пока» не едет в Давос. Financial Time писала, что его встреча с Трампом едва не сорвалась из-за отсутствия готовых к подписанию бумаг по плану процветания.