Комиссар службы по закупкам США Грюнбаум прибыл в Москву на встречу с Путиным

Во встрече представителей США с президентом России Владимиром Путиным принимает участие комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В четверг в Москву прибыла американская делегация под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа.

«С американской стороны — предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединенных Штатов Америки Джош Грюнбаум», — говорится в сообщении.

Ранее Грюнбаум принимал участие во встрече со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. В декабре комиссар стал частью команды переговорщиков от США по урегулированию конфликта на Укриане.

Президент США Дональд Трамп назначил Грюнбаума старшим советником в новом Совете мира. Бизнесмен имеет большой опыт в области сделок по слиянию и поглощению. В Совете он будет руководить операционной деятельностью и заниматься дипломатическими вопросами.

До прихода в администрацию президента Грюнбаум работал в нескольких юридических фирмах, в которых специализировался на реструктуризациях, слияниях и поглощениях. Чиновник имеет юридическое образование и степень MBA и является членом коллегии адвокатов штата Нью‑Йорк.