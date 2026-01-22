Зеленский ошарашил. Украина унизила Европу и посмеялась над ее военной мощью
Киев раскритиковал европейские страны за пассивность в отношениях с США
Глава Украины Владимир Зеленский в Давосе обрушился с критикой на европейских лидеров, опосредованно обвинив их в политической близорукости. По его мнению, Евросоюз занял выжидательную позицию в надежде, что Дональд Трамп со временем остынет к своим резонансным инициативам. Трансляция выступления политика шла на официальном сайте форума.
Недовольство украинского лидера вызвало отсутствие единой позиции среди европейцев по созданному Трампом Совету мира. Яблоком раздора стал и вопрос Гренландии, который снова всплыл в повестке Белого дома.
Зеленский уверен, что большинство западных политиков банально не понимают, как реагировать на аппетиты Вашингтона, и предпочитают просто «пересидеть» этот период.
Политик задал риторический вопрос: что будет делать Европа, если Трамп не «перегорит» темой покупки острова, а перейдет к решительным действиям.
Особое раздражение у Зеленского вызвал символический жест европейских стран, которые отправили в Гренландию крошечный контингент.
Он саркастично заметил, что сорок солдат на огромном острове выглядят нелепо и совершенно непонятны для таких игроков, как Россия, Китай или Дания.
Все просто ждут, пока Америка «перегорит» этой темой. Надеются, что все само пройдет. Но что если нет? Что тогда? <…> Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем?
Владимир Зеленский
В том же выступлении политик анонсировал трехстороннюю встречу делегаций России, США и Украины. По его словам, мероприятие продлится два дня и начнется 23 января. Кто именно примет участие в переговорах, Зеленский не уточнил.