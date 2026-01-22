Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом начались в Кремле

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль для встречи с президентом России

Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. О старте переговоров в Москве сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече в Кремле также присутствуют помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Приглашен и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американская делегация прибыла в российскую столицу из швейцарского Давоса, где последние дни проходил Всемирный экономический форум. Этот визит стал уже седьмым личным контактом Уиткоффа с российским лидером.

Перед вылетом в Москву спецпосланник Дональда Трампа отметил, что сторонам удалось свести все разногласия по Украине к нескольким вопросам.

Помимо политического урегулирования, на повестке дня может стоять вопрос восстановления территорий в зоне СВО. Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия обсуждает с США использование для этого части замороженных на Западе активов России.

Вероятно, по итогам беседы в Кремле помощник президента Юрий Ушаков проведет специальный брифинг. Параллельно с московскими встречами в ОАЭ готовится новый раунд консультаций на уровне переговорщиков.