Неужели, финал? Зеленский послал главных переговорщиков в ОАЭ

Украинская делегация вылетела в ОАЭ на встречу с США и Россией

Украинская переговорная группа вылетела в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехсторонних встречах с представителями России и Соединенных Штатов. С таким заявлением выступила украинская пресса.

Важный дипломатический раунд в Абу-Даби ранее анонсировал и Зеленский. Он уверял, что переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января. По словам политика, встреча пройдет на техническом уровне, однако состав украинской команды выглядит максимально серьезным.

В Эмираты отправились глава офиса президента, секретарь СНБО Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Военных представит начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Зеленский также выразил надежду на результативность диалога, заметив, что к уступкам теперь должна быть «готова не только Украина». Он обращал внимание и на то, что спецпредставители США из Давоса полетели в Москву.

Посланников Трампа Уиткоффа и Кушнера президент России Владимир Путин 22 января принял в Кремле. Предполагается, что Уиткофф из Москвы сразу отправится в ОАЭ.