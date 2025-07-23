Мединский указал на далекие позиции в меморандумах России и Украины

Российская и украинская делегации долго обсуждали меморандумы, позиции сторон довольно далеки друг от друга. Такое заявление сделал глава делегации РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп. Контакты необходимы для продолжения обсуждения меморандумов по урегулированию кризиса, отметил глава делегации.

Переговоры во дворце Чираган должны были начаться в 19:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Однако в полном составе делегации встретились в 20:37. Перед этим главы делегаций Вадимир Мединский и Рустем Умеров встретились тет-а-тет. Переговоры в полном составе длились около 40 минут.