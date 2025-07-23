Россия предложила Украине объявлять короткие перемирия на линии фронта

В Стамбуле закончились переговоры России и Украины, на пресс-подходе глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о ключевых моментах встречи.

Он отметил, что Россия выполнила все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые во втором раунде переговоров.

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов», — заявил глава российской делегации.

Также Мединский отметил, что Россия вернула Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ, Россия предложила передать еще три тысячи тел.

Также глава делегации напомнил об обмене пленными, на данном этапе на украинско-белорусской границе завершается обмен по формуле «250 на 250». В ближайшее время предстоит обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.

Переговоры между Россией и Украиной продлились менее часа, после чего Мединский пообщался с журналистами.