Россия предложила Украине сформировать три рабочих онлайн-группы

Россия предложила Украине сформировать три отдельные рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на пресс-конференции после окончания переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

«Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — сказал он журналистам.

Мединский уточнил, что речь идет о представителях соответствующих ведомств, включая военных. По его словам, украинская сторона «взялась рассмотреть это предложение».

Третий раунд переговоров в Стамбуле длился около часа и завершился вечером 23 июля. Переговорщики обсудили обмен военнопленными, проекты меморандумов и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.