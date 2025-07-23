Переговоры России и Украины завершились, они продлились меньше часа

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. Они продлились менее часа, и продолжения не будет.

Российская и украинская делегации договорились об обмене гражданских и военных лиц. Об этом сообщил источник ТАСС.

По итогам третьего раунда переговоров журналистов пригласили на пресс-подход российской делегации.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле во дворце Чираган. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны главой делегации назначили секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Сначала они встретились лично без посредников, беседа проходила тет-а-тет.