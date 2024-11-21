Экстренное обращение Владимира Путина к нации. Запад услышит?
Ведущая 360.ru Орехова: обращение Путина — четко сформированный посыл Западу
Я не буду цитировать здесь президента. Если вы еще не видели, рекомендую посмотреть полностью обращение Владимира Путина к нации.
Здесь мы с вами попытаемся разобраться — а что дальше? Услышал ли Запад не просто сигнал — а четко сформированный посыл. Игры закончились, ребята. Это называется «обращение к нации», но это обращение, скорее, к тем, кто думал, что Россия не ответит. Очень зря.
И к тем, кто до сих пор не понял, что именно США разрушили систему мировой безопасности и толкают планету к ядерному конфликту.
Вообще мурашки побежали, когда Путин объяснил, что Россия будет предупреждать дружественные страны, чтобы те эвакуировали мирных жителей из опасных зон. Вот это прямо ого-го. Это значит, что мы готовы применить ядерку. План есть, все схемы для такого варианта продуманы, вплоть до… эвакуации гражданских.
И ни одна система ПРО наши ракеты не собьет. Это тоже сказал президент.
Между прочим, сегодняшний удар, как теперь прояснил Путин — ракетой «Орешник», сильно встревожил Пентагон.
Там анализировали и слили в BBC — это, мол, экспериментальная ракета, не так и страшно.
Напомню — средств перехвата или противодействия этой ракете сейчас нет ни в одной стране мира. Мы испытали (успешно, цель поражена) ее в боевых условиях.
Мы теперь хоть публично можем предупреждать об ударе — сделать ничего будет нельзя. Понимаете?..
И одновременно сигнал — можем договариваться мирным путем. Создается вроде бы двусмысленность, но на самом деле все четко — либо вы перестаете бить дальнобоем по территории РФ, либо…
Тут же отреагировали в ООН: офис генсека Гутерриша выпустил призыв к сторонам конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Стороны конфликта… Нынче это уже НАТО…
Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, заявил Путин.
А ранее днем Мария Захарова сказала, что в списке приоритетных целей — военная база США в Польше, откуда Киев снабжают в том числе ракетами ATACMS и Storm Shadow (первые прилетели в Брянскую область, вторые в среду — в Курскую).
Интересно, сегодня Польша будет спать спокойно?.. А остальная Европа? Сладких снов.