Экстренное обращение Владимира Путина к нации. Запад услышит?

Я не буду цитировать здесь президента. Если вы еще не видели, рекомендую посмотреть полностью обращение Владимира Путина к нации.

Здесь мы с вами попытаемся разобраться — а что дальше? Услышал ли Запад не просто сигнал — а четко сформированный посыл. Игры закончились, ребята. Это называется «обращение к нации», но это обращение, скорее, к тем, кто думал, что Россия не ответит. Очень зря.

И к тем, кто до сих пор не понял, что именно США разрушили систему мировой безопасности и толкают планету к ядерному конфликту.

Вообще мурашки побежали, когда Путин объяснил, что Россия будет предупреждать дружественные страны, чтобы те эвакуировали мирных жителей из опасных зон. Вот это прямо ого-го. Это значит, что мы готовы применить ядерку. План есть, все схемы для такого варианта продуманы, вплоть до… эвакуации гражданских.

И ни одна система ПРО наши ракеты не собьет. Это тоже сказал президент.