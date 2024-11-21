Путин пообещал предупреждать население Украины об ударах

Россия заранее предупредит мирное население, попадающее в зону поражения ракет средней дальности, в случае ответных ударов. Об этом в ходе обращения заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия оставила за собой право на развертывание ракет средней и меньшей дальности, исходя из внешних угроз, и оставит за собой право применять свое оружие в качестве ответной меры на удары по своим объектам.

«Выбирая объект для поражения такими системами, как „Орешник“, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что на такой шаг Россия пойдет по гуманитарным соображениям, не опасаясь противодействия со стороны противника, потому что аналогов новой российской ракете нет.

В ходе своего выступления президент заявил об успешных испытаниях в боевых условиях новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Он пояснил, что она поразила крупнейший военно-промышленный комплекс Днепропетровска.