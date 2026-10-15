Два сапога пара: что рассорило Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен

В Европейской комиссии продолжается конфликт между председателем Урсулой фонд дер Ляйен и зампредом ЕК, главой евродипломатии Каей Каллас. Противостояние фактически переросло в войну. Что не поделили две ключевые фигуры европейского мейнстрима, разбирался 360.ru.

Почему Каллас и фон дер Ляйен делят власть Кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в беседе с Financial Times заявила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремительно утрачивает доверие со стороны правительств стран — членов ЕС. По ее словам, устойчивость позиций фон дер Ляйен в Брюсселе находится под угрозой. Ле Пен усомнилась в способности председателя ЕК удержать свой пост и благополучно доработать до завершения мандата. Одна из версий противостояния Каллас — фон дер Ляйен касается создания последней собственной структуры управления внешней политикой ЕС. Борьба европейских институтов за полномочия обострилась, а глава ЕК пытается закрепить за собой роль куратора внешней политики объединения, хотя эти полномочия ей не принадлежат. «Кае Каллас это, конечно, не нравится», — подчеркнула в беседе с Lenta.ru доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

Фото: РИА «Новости»

Однако распределение полномочий — не единственное, что привело к разладу. Политолог Вадим Сипров напомнил 360.ru, что у фон дер Ляйен «рыльце в пушку»: через аффилированные с ней структуры закупали абсолютно ненужные вакцины Pfizer по завышенным ценам. «Явная, очевидная коррупция и воровство. Но [фон дер Ляйен] вышла сухой из воды. С другой стороны, есть и претензии по несоблюдению санкционного режима со стороны родственников Каи Каллас. Поэтому и та, и другая под видом провозвестников неолиберальных ценностей продвигают свои шкурные интересы. Конфликт между ними неизбежен», — подчеркнул политолог.

Фото: РИА «Новости»

Русофобский вектор в евроатлантическом мейнстриме И Кайя Каллас, и Урсула фон дер Ляйен действуют в мейнстриме, поэтому в их шагах нет расхождений принципиального характера. «По сути, такие институты, как Еврокомиссия, все больше и больше напоминают частную корпорацию. Поэтому перед нами, образно говоря, корпоративный конфликт двух топ-менеджеров, у которых есть какие-то противоречия личностного характера и собственные интересы», — объяснил Сипров. Такая аналогия напрашивается даже при поверхностном рассмотрении ситуации в Евросоюзе в целом. А в русофобии, по его словам, обе политические фигуры могут посоревноваться «Два сапога — пара. Или другая поговорка: „Вор у вора дубинку украл“», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Что касается отношений с США — и та, и другая с большим скепсисом относятся к тому, что делает нынешняя вашингтонская администрация.

Если американцы поставят европейские страны в ситуацию большей зависимости и в области энергетики, и поставок вооружений, и в финансовой части, <…> для еврочиновников это конец всему.

Формально Каллас и фон дер Ляйен принимают внешнеполитические решения, но они касаются в основном технических вопросов. Принципиальные вещи — не в их компетенции. «Большинство стран ЕС так или иначе сохраняют свою внешнеполитическую субъектность. С другой стороны, решения, которые связаны с экономическими вопросами, но имеют ярко выраженные политические аспекты, принимаются в целом на уровне Еврокомиссии, и здесь обойти волю Урсулы фон дер Ляйен невозможно», — обратил внимание Сипров. По его словам, такие решения обеспечиваются бюджетом, а большую часть средств как раз контролирует глава ЕК.

Фигура все-таки неравновесная, и формальной иерархии Еврокомиссии никто не отменял. Однажды товарища Сталина спросили: «А какая позиция хуже: левая или правая?» Он сказал: «Обе». Вот так и Кайя Каллас, и Урсула фон дер Ляйен: они обе хуже, причем и для европейцев, и для нас, и для США.

Политолог назвал Евросоюз частью евроатлантического проекта, без которой он развалится, хотя и сейчас уже изжил себя. «Он не устраивает ни европейцев, ни глобальный Юг, ни США, ни Россию, тем более — Китай. У Китая, Америки и России свои альтернативные глобализационные проекты, противоречащие евроатлантическому», — сказал Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Утрата доверия к Брюсселю в ЕС Он также указал на снижение уровня доверия к Брюсселю и в целом к институтам ЕС практически во всех странах объединения. «И это не только Франция и Германия, но и Италия, и Испания. Все эти страны так или иначе сталкиваются и с экономическими трудностями, которые стали результатом политики Брюсселя — с теми же миграционными проблемами и в области энергетики», — объяснил собеседник 360.ru. Здесь тоже видны результаты деятельности Евросоюза. Во всяком случае, в части ограничения поставок энергоносителей из России.

Фото: РИА «Новости»

Заявления Ле Пен, по словам политолога, обоснованы, отражают чаяния простых французов, их интересы и взгляд на будущее. Она безусловный фаворит президентской гонки и пользуется своим статусом, допуская высказывания в сторону фон дер Ляйен. «Всем нормальным французам, в том числе из числа мигрантов, которые натурализовались и впитали в себя французскую культуру, просто выгоднее жить в спокойной, благополучной стране. Им выгоднее, если Франция сменит политический курс», — заключил Сипров, указав на усталость жителей Франции от неолиберальной вакханалии.