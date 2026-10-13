Лидеры трех европейских стран предложили создать «стоп-кран» для решений ЕС
Politico: в ЕС призвали разработать «стоп-кран» для блокирования решений
Лидеры Италии, Германии и Бельгии призвали разработать «стоп-кран» для блокирования решений Евросоюза. Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо политиков председателю Европейского совета Антониу Коште.
«Страны ЕС должны иметь возможность вмешиваться, чтобы блокировать принятие новых законов из Брюсселя», — говорится в письме.
Речь идет решениях, слишком обременительных для бизнеса и государства. Механизм «стоп-крана» поможет повысить снижающуюся экономическую конкурентоспособность ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в 22-й пакет санкций против России ЕС планирует включить 1600 позиций.