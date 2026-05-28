Токаев назвал визит Путина в Казахстан очень успешным

«Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина, безусловно, оцениваю как очень успешный», — сказал он.

Глава республики назвал визит очень успешным, подчеркнув, что он войдет в летопись истории двух стран. Он отметил, что событие станет значимой вехой в двусторонних отношениях между государствами.

Также Токаев заявил, что Казахстан и Россию связывают братские и дружественные отношения. По его словам, обе страны объединяет богатое историческое прошлое. Он поблагодарил российского коллегу за визит и отметил, что вчера, во время неформальной встречи, политики много вспоминали историю. Народы обоих государств заинтересованы во взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве.