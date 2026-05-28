Путин назвал переговоры с Токаевым результативными

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в деловом и конструктивном ключе. На это указал глава государства, выступая с заявлением по итогам российско-казахстанских переговоров .

«Наши сегодняшние переговоры, действительно, прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что стороны подробно обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также затронули актуальные международные темы. Путин подчеркнул, что итоги переговоров соответствуют характеру дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном и поблагодарил Токаева за приглашение посетить страну и за теплый прием российской делегации.

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление, в котором обозначили приоритетные направления сотрудничества.

Токаев высоко оценил результаты государственного визита Путина.