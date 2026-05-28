Путин и Токаев подписали соглашение о строительстве АЭС в Казахстане

Россия и Казахстан подписали соглашение об основных принципах сотрудничества при строительстве первой АЭС в республике. Об этом сообщил ТАСС.
Станцию построит Росатом с применением самых современных технологий. Финансировать строительство планируется за счет российского государственного экспортного кредита, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее Токаев назвал успешными прошедшие сегодня переговоры в узком составе. По его словам, в отношениях между двумя странами нет спорных вопросов, они служат образцовым примером межгосударственных связей.
