Путин заявил, что отношения России и Казахстана достигли этапа стратегического партнерства

Отношения между Россией и Казахстаном достигли стадии всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах в Казахстане в расширенном составе, его процитировал ТАСС .

«Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения», — сказал глава государства.

По его словам, во время государственного визита в Москву в 2025 году страны в совместном заявлении закрепили, что их связи вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Такая тенденция сохранилась до сих пор — Россия и Казахстан взаимодействуют по всем направлениям.

Вечером 27 мая Владимир Путин прибыл в Астану. Президент планирует обсудить с казахстанским лидером широкий круг тем — от туризма и образования до вопросов искусственного интеллекта.