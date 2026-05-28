Путин заявил, что отношения России и Казахстана достигли этапа стратегического партнерства
Отношения между Россией и Казахстаном достигли стадии всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах в Казахстане в расширенном составе, его процитировал ТАСС.
«Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения», — сказал глава государства.
По его словам, во время государственного визита в Москву в 2025 году страны в совместном заявлении закрепили, что их связи вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Такая тенденция сохранилась до сих пор — Россия и Казахстан взаимодействуют по всем направлениям.
Вечером 27 мая Владимир Путин прибыл в Астану. Президент планирует обсудить с казахстанским лидером широкий круг тем — от туризма и образования до вопросов искусственного интеллекта.