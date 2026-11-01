Дипломатия без общего фото. Чем закончилась встреча глав МИД G20 в США

Встреча глав МИД «Большой двадцатки» в США сопровождалась дипломатическими спорами, неожиданными контактами и разногласиями по ключевым международным вопросам. При этом даже традиционная общая фотография участников стала предметом разногласий. О чем говорили министры, каких результатов удалось добиться и что осталось нерешенным — разбирался 360.ru.

Встреча G20 в Атланте

В американской Атланте 30–31 октября прошло совещание министров иностранных дел стран G20. Двухдневные переговоры стали одним из заключительных этапов подготовки к саммиту лидеров «Большой двадцатки», запланированному на 14–15 декабря в Майами.

Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным ТАСС, перелет главы МИД России из Москвы в обход недружественных стран занял 20 часов 10 минут.

Украина, Ближний Восток и торговые споры

По данным Associated Press, министры обсуждали ситуацию на Украине, войну США и Израиля против Ирана, безопасность международного судоходства, американские торговые пошлины и противоречия в Южно-Китайском море.

В ходе переговоров стало очевидно, что участникам будет трудно выработать единую позицию из-за разногласий по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters.

«В течение последнего десятилетия страны G7 по крайней мере согласовывали скоординированную платформу до участия в G20, но сейчас у нас ее даже нет», — заявила бывший главный экономист Госдепартамента США Хайди Кребо-Редикер.