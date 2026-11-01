Дипломатия без общего фото. Чем закончилась встреча глав МИД G20 в США
Встреча глав МИД «Большой двадцатки» в США сопровождалась дипломатическими спорами, неожиданными контактами и разногласиями по ключевым международным вопросам. При этом даже традиционная общая фотография участников стала предметом разногласий. О чем говорили министры, каких результатов удалось добиться и что осталось нерешенным — разбирался 360.ru.
Встреча G20 в Атланте
В американской Атланте 30–31 октября прошло совещание министров иностранных дел стран G20. Двухдневные переговоры стали одним из заключительных этапов подготовки к саммиту лидеров «Большой двадцатки», запланированному на 14–15 декабря в Майами.
Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным ТАСС, перелет главы МИД России из Москвы в обход недружественных стран занял 20 часов 10 минут.
Украина, Ближний Восток и торговые споры
По данным Associated Press, министры обсуждали ситуацию на Украине, войну США и Израиля против Ирана, безопасность международного судоходства, американские торговые пошлины и противоречия в Южно-Китайском море.
В ходе переговоров стало очевидно, что участникам будет трудно выработать единую позицию из-за разногласий по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters.
«В течение последнего десятилетия страны G7 по крайней мере согласовывали скоординированную платформу до участия в G20, но сейчас у нас ее даже нет», — заявила бывший главный экономист Госдепартамента США Хайди Кребо-Редикер.
О чем говорили Лавров и Рубио
На полях G20 состоялся контакт Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Российский министр рассказал, что разговор был непродолжительным.
Был контакт, поговорили мы и о некоторых наших двусторонних отношениях, и о взаимодействии на многосторонних площадках, включая и ООН, и «двадцатку».
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
При этом он признал, что реальных сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока нет, несмотря на заключенную в начале октября дизельную сделку.
Переговоры России и Японии после пятилетнего перерыва
Еще одним событием встречи стали переговоры Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Полноценная очная встреча глав дипломатических ведомств двух стран состоялась впервые с сентября 2021 года. Как сообщили в российском МИД, разговор прошел по просьбе японской стороны.
С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса.
МИД России
Почему министры остались без общей фотографии
Организаторы отменили традиционное совместное фотографирование министров после возражений ряда европейских дипломатов против присутствия Лаврова, сообщили Bloomberg и CBS News.
«Необходимо обсудить имеющиеся разногласия за столом переговоров, и именно поэтому данный разговор важен. Но мы также должны избегать подачи неверных визуальных сигналов», — сказал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Лавров раскритиковал отказ от общего снимка, назвав происходящее «дипломатией семейного фото».
Если для них главное, как они выглядят на семейном фото, кто стоит с ними рядом, ну этим все сказано.
Сергей Лавров
Еще одним предметом разногласий стало возможное включение Польши в G20. Лавров заявил, что польская экономика не соответствует масштабам стран объединения, а интересы Евросоюза и НАТО уже представлены другими участниками.
Чем завершилась встреча G20
По итогам двухдневных переговоров главы МИД G20 не смогли согласовать совместное коммюнике, сообщило Associated Press. Вместо общего документа председательствующие США планировали выпустить заявление госсекретаря Марко Рубио с изложением результатов обсуждений.
Несмотря на разногласия, участники выразили готовность продолжить работу над подготовкой декабрьского саммита лидеров G20.
Саммит лидеров «Большой двадцатки» запланирован на 14–15 декабря в гольф-клубе Trump National Doral в Майами. США пригласили на него президента России Владимира Путина, однако в Кремле пока не сообщили, примет ли он участие во встрече.